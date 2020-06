Der TSV Bassum hofft auf einen neuen Platz und benötigt dabei die Unterstützung der Stadt. (Vasil Dinev)

Die Jugendarbeit des TSV Bassum gilt seit Jahren im Landkreis Diepholz als vorbildlich. Dennoch kann der Verein keine Kinder mehr aufnehmen, weil es zu wenige Trainingsmöglichkeiten auf dem Sportgelände des Vereins gibt. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 55 Trainer und Betreuer kümmern sich jede Woche um zurzeit 24 Mannschaften. Das große Problem: Es ist nicht genügend freie Fläche auf den Plätzen vorhanden, um alle Mannschaften unterbringen zu können.

Zwar verfügt der TSV Bassum momentan noch über vier Plätze, aber der Hauptplatz mit der dazugehörigen Tribüne zum Beispiel wird nur für die Spiele der ersten Herren verwendet. Der sogenannte B-Platz wird „lediglich ab und zu im Sommer benutzt“, erklärt Jugendleiter Dennis Hammer. Auch die beiden weiteren Trainingsplätze – darunter ein Bolzplatz, der für alle Sportinteressierten frei zugänglich ist – seien nur sieben bis acht Monate im Jahr bespielbar. „Wegen des Wetters haben wir meistens von Mitte November bis Anfang März keine Möglichkeiten, woanders zu trainieren“, seufzt Spartenleiter Jürgen Schäfer.

Deswegen sollte das Sportentwicklungskonzept Abhilfe schaffen. „So hieß es zumindest vor drei Jahren im Zuge des Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Bassum“, meint Dennis Hammer. Der jetzige Stand: Der angekündigte Kunstrasenplatz wurde zum zweiten Mal abgelehnt. Warum? Schäfer erklärt: „Der Bau des neues Platzes war an eine Förderung geknüpft. Doch es haben im Endeffekt 50 000 Euro gefehlt, um diesen auch bauen zu können. Außerdem war die Verschmutzung durch Mikroplastik im vergangenen Jahr ein großes Thema.“ Das kann Schäfer absolut nicht verstehen, hätten sich die Verantwortlichen des Vereins doch sogar extra einige umweltfreundlichere Kunstrasenplätze – befüllt mit Sand und Kork – im Norden angeguckt. „Das war lange ein Gesprächsthema. Und wir hätten doch auch sonst noch warten können bis zu diesem Jahr. Aber stattdessen wurde der Bau sofort ad acta gelegt“, moniert der Spartenleiter.

Und es kommt sogar noch schlimmer für den TSV Bassum: Nun soll der Bolzplatz, der für den Trainingsbetrieb dringend benötigt und genutzt wird, verschwinden. Dafür soll eine Erweiterung für den Kindergarten gebaut werden. Über 350 Fußballer und Fußballerinnen haben somit nur einen richtigen Trainingsplatz zur Verfügung. Es wird deutlich: Der TSV Bassum leidet unter akuter Platznot. „Ein unhaltbarer Zustand“, wie Dennis Hammer findet. „Die Motivation bei den Trainern ist bereits am Nullpunkt angekommen.“

Der Hauptplatz mit der neuen Tribüne wird ausschließlich von der ersten Herrenmannschaft des TSV Bassum (am Ball Michael Wiehle) benutzt. (Mentrup)

In diversen Gesprächen haben die Ehrenamtlichen erklärt, dass der Verein mittlerweile mit seinen Ressourcen am Ende sei. Von über 350 aktiven Fußballern im Ort sind 250 Jugendliche. „Es ist sehr enttäuschend, den Eindruck zu gewinnen, trotz großen ehrenamtlichen Engagements kaum Unterstützung zu bekommen“, bemängelt der Jugendleiter. „Es ist schon sehr frustrierend, wie mit den Kindern und Jugendlichen hier umgegangen wird. Seit Jahren kämpft der TSV Bassum für eine vernünftige, zeitgemäße Sportanlage, hält die komplette Anlage instand und hat bereits über 200 000 Euro in die Sportanlage investiert.“

Jürgen Schäfer ist natürlich nicht erfreut über die aktuellen Handlungsweisen rund um den Sport in Bassum, die nicht eingehaltene Zielvereinbarungen und lästige Verzögerungen. „Fehlende Kommunikation ignorieren die Erfordernisse und Möglichkeiten und demotivieren das Ehrenamt extremst“, sagt er. Laut dem Spartenleiter gab es bereits diverse Gesprächsvorschläge, Handlungsempfehlungen unter anderem aus dem Bereich der Trainer oder Umsetzungsvorschläge. „Alles wird jedoch maximal verwaltet“, moniert Dennis Hammer. „Bevor Sportflächen vernichtet werden, müssen doch vorher neue geschaffen werden. Wir sind auf den Bolzplatz angewiesen. Wir befinden uns an der totalen Belastungsgrenze.“

Doch nicht nur das massive Platzproblem macht dem Verein zu schaffen. Den TSV Bassum stört es, dass das Vereinsgelände für Jedermann frei zugänglich ist. „Alle anderen Sportplätze hier im Landkreis Diepholz sind eingezäunt. Das kann ich nicht verstehen, warum das bei uns nicht der Fall ist“, echauffiert sich Schäfer. „Unser Equipment wurde so schon das eine oder andere Mal beschädigt, auf der Tribüne wurde bereits eine Corona-Party gefeiert. Das kann so nicht weitergehen. Das Gelände muss ebenfalls eingezäunt werden.“

Es gibt noch einige Baustellen auf dem Sportgelände des TSV Bassum, „die dringend bereinigt werden müssen“, so Hammer. Dafür will sich der Klub in Zukunft noch mal mit der Stadt zusammensetzen, um über mögliche Lösungsvorschläge zu diskutieren. „Vielleicht kann ja auch eine andere Fläche für die Erweiterung des Kindergartens gefunden werden. Dann hätten wir zumindest unseren Bolzplatz wieder und könnten unseren Trainingsbetrieb normal durchführen“, so Schäfer.