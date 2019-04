Top im Kreis und im Bezirk: Mathilde Flämig (v. l.), Julia Licht und Lena Kornetzky von der Sportvereinigung Kirchweyhe qualifizierten sich mit starken Leistungen für die Landesmeisterschaften in Burgdorf. (Patricia Schirmer)

Im Turnen ist die SV Kirchweyhe im Kreis Diepholz, aber auch im Bezirk eine Klasse für sich: Sowohl bei den Kreis- als auch bei den Bezirksmeisterschaften haben SVK-Athletinnen abgeräumt. Als Ausrichter der Kreismeisterschaften verdiente sich die Sportvereinigung darüber hinaus Bestnoten. Für die 225 Teilnehmerinnen im Alter von fünf bis 30 Jahren blieben keine Wünsche offen.

Nicht nur die Gastgeberinnen, sondern unter anderem auch Turnerinnen aus Weyhe-Lahausen, Barrien, Syke, Heiligenrode und Bramstedt kämpften um die begehrten Plätze für die Bezirksmeisterschaften. Die Sportvereinigung stellte 48 Sportlerinnen die größte Gruppe, doch auch der TuS Sulingen und der TSV Heiligenrode waren mit jeweils mehr als 30 Turnerinnen sehr stark vertreten. Die harte Trainingsarbeit des SVK zahlte sich im Wettkampf voll und ganz aus: „Von den aus Kirchweyhe gemeldeten 48 Turnerinnen schafften es sage und schreibe 26 Mädels zum Bezirk“, berichtet Petra Kehlenbeck-Schirmer, die sowohl für den SVK tätig ist als auch als Kreisfachwartin Gerätturnen Kampfrichterwesen. Sie freute sich über eine tolle Bilanz des SVK mit elf Gold- und jeweils sieben Silber- und Bronzemedaillen. Auch der TSV Weyhe-Lahausen, der TuS Sulingen und die SG Diepholz freuten sich über einige Qualifikationen für die Bezirksmeisterschaften.

In Holle/Grasdorf griffen die Sportlerinnen dann nach den Turn-Sternen – oder besser: nach der Qualifikation für die Landesmeisterschaften in Burgdorf. Die Sportlerinnen der SV Kirchweyhe starteten in den Pflichtübungen (P-Stufen), die im Bezirk enden, sowie in der Kür der Leistungsklasse (LK) 3 und 2. „Hier konnten die Mädels ihr Können erneut unter Beweis stellen und wurden für das Training belohnt“, freute sich Kehlenbeck-Schirmer über insgesamt zehn Tickets für das Landesfinale. In den P-Stufen 6 bis 8 trumpften die Sportlerinnen des Turnkreises ebenfalls auf: Elena Gerkmann (FTSV Jahn Brinkum) und die beiden Kirchweyherinnen Janina Horstmann und Emilie Bräsel (SV Kirchweyhe) standen auf dem Treppchen. Auf Platz vier landete zudem Lisanne Schuld vom TSV Heiligenrode – genauso war es auch bei den Kreismeisterschaften gewesen.

In der Kür, Leistungsklasse 2 Jahrgang 18+, erturnte sich die Kirchweyherin Lena Kornetzky den starken zweiten Platz und verfehlte nur mit knappen drei Zehnteln die Goldmedaille. In der LK 2 Jahrgang 2003-2002 holte sich ihre Vereinskollegin Mathilde Flämig trotz zwei Stürzen am Balken die Goldmedaille. Herausragend ihre Leistung am Boden: Sie erturnte mehr als 14 Punkte. Auch Julia Licht stürzte am Balken, rundete mit Bronze aber den starken Kirchweyher Auftritt ab.

Alicia Karwin gewinnt Gold

Doch mit dem Kirchweyher Medaillenregen war es noch nicht vorbei: Auch Anna König (LK 3, Jahrgang 2005 bis 2002) sicherte sich Bronze, genauso wie Sarah Brefort (SV Kirchweyhe, P6 Jahrgang 2010-2009). In der Leistungsklasse-3-Kür der Jahrgänge 2008 bis 2006 erturnte sich Patricia Schindler mit nur vier Zehnteln hinter der Siegerin die Silbermedaille, gefolgt von ihrer Teamkollegin Carina-Tabea Thöle, die sich über Bronze freute. Das letzte Goldstück für die SVK gewann Alicia Karwin (LK 3 18+). „Die Mädels freuen sich nun auf das Landesfinale und setzen ihr diszipliniertes und konzentriertes Training fort, um auch dort vielleicht den einen oder anderen Treppchenplatz zu erturnen“, blickte Petra Kehlenbeck-Schirmer bereits gespannt voraus.

In Burgdorf werden Alicia Karwin, Madeleine Kindler, Lena Kornetzky, Mathilde Flämig, Julia Licht, Anna König, Lilly Schluroff, Johanna Wahsner, Patricia Schindler und Carina-Tabea Thöle die Sportvereinigung vertreten. Mit Lea Lammertz hat zudem eine Turnerin des TSV Weyhe-Lahausen den Sprung zu den Landesmeisterschaften geschafft.

