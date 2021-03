Pascal Bugiel (Mitte) und seine Teamkollegen vom JFV Weyhe-Stuhr hoffen auf eine gemeinsame Rückkehr auf den Platz. (Thorin Mentrup)

Wie wohl die meisten jungen Fußballer warten auch die B-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr darauf, dass sie endlich wieder zurück auf den Platz dürfen. Nach Monaten des Wartens mit Heim- und individuellem Ausdauertraining waren vor allem die vergangenen Wochen nicht einfach. „So langsam zieht es sich. Die Jungs haben die lange Zeit des Lockdowns wirklich gut durchgehalten und insgesamt toll mitgezogen, aber nun merkt man schon, dass es schwerer wird, sie zu motivieren und dass es nun endlich wieder auf den Platz gehen muss“, erklärt Trainer Rainer Bindemann.

Seit den Beschlüssen Anfang März empfängt Bindemann seine Schützlinge zum Einzeltraining auf dem grünen Rasen. Bindemann hat einige neidische Blicke auf die andere Seite des Platzes festgestellt, wo die etwas jüngeren Kinder im acht gegen acht dem Ball hinterherjagen. „Da kamen von unseren Jungs schon einige Fragen auf. Warum dürfen die und wir nicht? Wir sind doch auch nur ein, zwei Jahre älter? Ich kann ihre Enttäuschung natürlich nachvollziehen und versuche ihnen klarzumachen, dass wir die letzten Tage, bis wir hoffentlich auch wieder richtig starten können, nun auch noch schaffen“, tritt Bindemann aktuell vor allem als Motivator auf.

Mit dem Engagement seiner Mannschaft in den zurückliegenden Monaten ist der Übungsleiter sehr zufrieden. Zu Beginn des Lockdowns wurden jedem Spieler Trainingsmaterialien wie Minihürden, Hütchen und Bälle zugeteilt. Anschließend gab es fortlaufend Trainingspläne. „Vier Mal in der Woche waren sie beschäftigt mit Lauf- und Ballübungen oder kleinen Workouts. Wie erwähnt haben sie das gut gemacht, aber es ersetzt natürlich kein Teamtraining“, so der Trainer.

Der Bremer Fußball-Verband (BFV) wird die Entscheidung eines Saisonabbruchs erst in der Woche vom 12. bis 18. April fällen. Bei den Herren und Alt-Senioren ist die Annullierung schon so gut wie sicher. Bei den Meisterschaftsspielen der Frauen, Juniorinnen, Junioren und Kinder sind spätere Zeitpunkte eines Re-Starts möglich, da hier die Spielklassen kleiner sind. Im Juniorenbereich seien bereits jetzt mehr als die Hälfte aller Spiele ausgetragen. Somit könne dort eine Wertung nach der Quotientenregel erfolgen, wenn die Winterrunde nicht zu Ende gespielt werden kann.

Den Positivlauf fortsetzen

Sollte es dann so weitergehen, möchte Bindemann mit seinem Team den guten Trend der wenigen bisher absolvierten Punktspiele fortsetzen. Der Einstieg in die Verbandsligasaison gestaltete sich zunächst schwierig. „In den ersten Spielen haben wir noch ordentlich Lehrgeld gezahlt gegen die durchweg älteren Teams. Das erste Spiel gegen Surheide müssen wir beispielsweise dennoch niemals verlieren. Der Gegner war fußballerisch nicht besser, hat aber viel körperbetonter gespielt. Meine Jungs – alle aus dem jüngeren Jahrgang – mussten dies erst mal annehmen“, verdeutlicht Rainer Bindemann. Nach zwei weiteren Niederlage folgte mit einem 7:1-Kantersieg gegen den FC Oberneuland der Befreiungsschlag.

Auch beim 5:1-Erfolg im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen III zeigten sich die JFV-Talente in Torlaune, ehe der Lauf jäh gestoppt wurde. „Mit der Entwicklung in den Spielen bin ich sehr zufrieden. Überrascht hat es mich nicht, denn über die gesamte Zeit betrachtet, weiß ich einfach, zu was die Jungs so imstande sind“, betreut Rainer Bindemann die Mannschaft nun schon im sechsten Jahr. „Bis zur Unterbrechung waren wir wirklich schon auf einem guten Weg. Defensiv haben wir uns deutlich stabiler präsentiert und auch offensiv haben wir uns gut entwickelt. Daran wollen wir anknüpfen – wenn wir es denn endlich wieder dürfen. Für die Jungs wäre es sehr wichtig, dass es weitergeht. Bisher haben alle zur Stange gehalten und wir haben niemanden verloren. Allgemein sehe ich da aber durchaus Probleme. Je mehr es in den Breitensport geht, desto schwieriger fällt es sicherlich einigen Sportlern, wieder einzusteigen. Daher ist die Freigabe für den Trainings- und irgendwann dann auch Spielbetrieb alternativlos.“