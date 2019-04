Doppeltorschütze in Hannover: Stuhrs Torben Drawert. (xxx)

Hannover/Stuhr. Der TV Stuhr hat sich noch längst nicht aufgegeben und mit dem dritten Saisonsieg ein Lebenszeichen aus dem Keller der Fußball-Landesliga gesendet: Beim OSV Hannover feierten die Rot-Weißen einen verdienten 4:1 (2:0)-Erfolg und verkürzten den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf zehn Punkte. Kampfansagen in Richtung der Konkurrenz verkniff sich Christian Meyer, der die Stuhrer gemeinsam mit Stephan Stindt trainiert, allerdings: „Wir genießen jetzt erst einmal den Moment und versuchen, dieses gute Gefühl mit in die nächsten Spiele zu nehmen“, war er aber sehr zufrieden mit dem Auftritt in der Landeshauptstadt.

Der Erfolg hatte auf Stuhrer Seite mehrere Väter: Zum einen war da als Grundgerüst die Geschlossenheit, mit der sich die Gäste präsentierten. „Hannover hatte zwar mehr Spielanteile, aber wir haben richtig gut dagegen gearbeitet“, sah Meyer eine starke Defensivleistung. Dazu kam eine Qualität, die der TVS in der Landesliga lange hatte vermissen lassen: die Abschlussstärke. Stuhr zeigte sich äußert effizient vor dem gegnerischen Tor. „Das haben wir gebraucht“, wusste der Trainer. Besonders die frühe Führung durch Torben Drawert, der sich im Laufduell nach einem langen Ball Tim Langreders klasse behauptete und im Abschluss cool blieb, „hat uns jede Menge Sicherheit gegeben“, freute sich Meyer über das nötige Spielglück, auf das die Gäste so lange gewartet hatten.

Stuhr blieb ein äußert unangenehmer Gegner, der die Hannoveraner nie richtig zur Entfaltung kommen ließ. Als Tim Langreder per Strafstoß – Dimitri Steen war gefoult worden – die Führung ausbaute, nahm der dritte Landesliga-Sieg Formen an (21.). Zumal sich der OSV direkt nach der Pause selbst dezimierte: Trainer Emilio Ortega hatte seine Defensive in der Pause mit zwei Wechseln komplett auf links gedreht, doch mit Sydney Bazonzilas Notbremse gegen Drawert setzte es prompt den nächsten Rückschlag (47.) Und Stuhr nutzte die Überzahl sofort aus: Nur zwei Minuten später waren die Gastgeber noch nicht wieder sortiert, Tobias Keunecke verlängerte einen langen Ball per Kopf zu Drawert – und der Stürmer blieb erneut cool vor dem Tor (49.). „Wir haben unsere Chancen super genutzt und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Das war sicherlich ein Schlüssel“, registrierte Meyer glücklich. Eiskalt und abgezockt steuerte Stuhr dem Erfolg entgegen.

Nicht einmal der Gegentreffer durch Hannovers Arda Aktas brachte die Gäste aus dem Konzept (61.). Der OSV drückte danach zwar noch einmal, doch mit viel Willen ließen die Stuhrer nichts mehr zu. Die Gastgeber offenbarten derweil immer mehr Räume, die der TVS zu Kontern nutzte. Einer dieser Gegenangriffe führte zur Entscheidung: Patrik Scheen behauptete den Ball stark, schickte Steen mit einem genau getimten Pass in die Tiefe und der Offensivspieler ließ sich den vierten Treffer nicht mehr nehmen und bescherte seinem Team, das sportlich zuletzt wenig zu feiern hatte, eine gesellige Heimfahrt und ein tolles Osterwochenende.