Durfte nach Silber strahlen: Elke Seeliger aus Weyhe. (JÜRGEN JUSCHKAT)

Sydney/Weyhe. Bei der Para-Sport-Weltmeisterschaft im Sportschießen, die zurzeit in der australischen Vier-Millionen-Metropole Sydney stattfindet, zählt die Weyherin Elke Seeliger zu den sechs deutschen Teilnehmern. Auf der Olympia-Schießanlage von 2000 geht es nicht nur um Medaillen und vordere Platzierungen, sondern auch um Quotenplätze für die Paralympics, die im kommenden Jahr im japanischen Tokio stattfinden werden. Mit dem deutschen Liegend-Team holte Seeliger nun zum Auftakt Silber mit dem Luftgewehr.

Zwei Quotenplätze im Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr bei den Frauen und einen Quotenplatz im Liegend-Schießen mit dem Luftgewehr im Mixed waren bereits vorher sicher. In der Disziplin Mixed mit dem Luftgewehr in der Klasse R3/SH1 belegte Elke Seeliger nunmehr in der Qualifikation des Liegend-Schießens bei 70 Teilnehmern aus aller Welt mit 630,9 Ringen den 17. Rang. Sie schoss mit Zehntelwertung konstant Serien um die 105 Ringe. Die acht besten Starter – unter ihnen Seeligers Teamkameradin Natascha Hiltrop (636,3 Ringe) – zogen ins Finale ein. Dabei belegte die Deutsche den vierten Rang mit 210,5 Ringen. Es gewann der Brite Matt Skelhon durch ein 253,2:252,9 im Gold-Finale gegen seinen australischen Kontrahenten Anton Zappelli.

Das deutsche Team in der Besetzung Natascha Hiltrop, Elke Seeliger und Bernhard Fendt holte mit 1896,4 Ringen die Silbermedaille. Es gewann die Volksrepublik China (1899,2), hinter dem deutschen Trio folgte die Ukraine (1892,3) auf Rang drei.

„Ich bin echt ganz locker in den Wettkampf reingegangen. Am Anfang lief es auch gut. Doch dann bin ich eingebrochen – warum auch immer. Mit meiner Leistung bin ich nicht zufrieden, aber ich bin auch nicht enttäuscht“, erklärte Seeliger, die sich immerhin über einen Mannschafts-Erfolg freuen durfte.