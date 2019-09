Willi Dück (am Ball) entwickelte einen enormen Zug zum Tor und traf insgesamt sieben Mal für die HSG. (Vasil Dinev)

Bassum. Überragender Saisonstart für den Landesklassen-Aufsteiger HSG Phoenix: Die Mannen von Trainer Sascha Drogt besiegten die SG Findorff in der Bassumer Halle mit 32:25 (15:14) und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen – auch emotionaler Natur. Denn Phoenix zeigte Qualitäten, die dem Team zuvor abgesprochen worden waren.

Es war die pure Freude, die die HSG nach der Partie ausstrahlte. „Ich bin einfach nur stolz auf die Jungs“, sagte Drogt, der nach einem 60-minütigen Kampfspiel selbst auch in Schweiß gebadet war. Er hatte mit seinem Team gelitten, es von der Außenlinie angefeuert und es immer wieder nach vorn gepeitscht. „Wir wollten den Sieg einfach mehr“, lobte er den Willen seiner Sieben, die sich auch von schwierigen Phasen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Mehrfach lag sie mit drei Toren im Hintertreffen, so etwa beim 3:6 (8.), beim 4:7 (11.) und auch beim 10:13 (22.), doch immer wieder kämpfte sie sich zurück. Das gefiel Drogt besonders gut, war ihm doch zu Ohren gekommen, „dass einige Mannschaften geglaubt haben, dass wir einknicken, wenn wir zurückliegen“.

Phoenix dreht das Spiel

Das war gegen Findorff ganz und gar nicht der Fall. Phoenix pushte sich unentwegt und glaubte an sich, auch wenn die erste Hälfte alles andere als einfach war. Denn nach Timo Schmidts 1:0 (2.) dauerte es bis zur Pause, ehe die Gastgeber erneut vorn liegen sollten. Alexander Steinmetz verwandelte einen Siebenmeter zur wichtigen 15:14-Führung. Die Sekunden vor der Halbzeit waren diejenigen, die das Blatt zugunsten der Gastgeber wendeten. Kurz zuvor hatte Keeper Yannick Mädler einen freien Wurf vom ansonsten im Abschluss äußerst sicheren Christian Stelzner pariert. Ohnehin verdiente sich die HSG-Schlussmann ein außerordentlich gutes Zeugnis: „Yannick hat überragend gehalten“, brachte es Drogt auf den Punkt. Sein Schlussmann sammelte etliche Paraden, entnervte die Findorffer regelrecht. Und auch er setzte wie sein Coach auch nonverbale Zeichen, reckte nach jeder gelungenen Aktion eine, wenn nicht gar beide Fäuste gen Hallendecke. Phoenix gewann das Duell mit der SG auch auf emotionaler Ebene.

Die Gastgeber bissen sich regelrecht in die Partie hinein. „Wir sind schwierig reingekommen“, analysierte Drogt die Anfangsphase, „aber wir haben uns dann in allen Belangen gesteigert. Wir waren sehr beweglich im Deckungsverbund, offensiv haben wir auch die Eins-gegen-eins-Situationen für uns entschieden.“ Phoenix spielte nach der Pause phasenweise wie aufgedreht, zog durch einen 5:0-Lauf zwischen der 42. und der 49. Minute vorentscheidend auf 25:19 davon. In dieser Phase der Begegnung wechselte Drogt kaum, er vertraute dauerhaft auf dieselbe Sieben. „Da es so gut lief, sind wir im selben Verbund geblieben. Alle waren richtig gut drin, deshalb haben wir nicht gewechselt“, verriet er. „In der Phase war es einfach wichtig, Konstanz reinzubringen. Das hat ja auch hervorragend geklappt. Hut ab vor der Mannschaftsleistung.“

Am Ende hatte die HSG auch mehr Kraft als die Gäste. „Findorff musste schon in der ersten Halbzeit ganz schön Körner lassen. Es war auf beiden Seiten kein Spiel für die Außen. Das war mehr ein Abnutzungskampf im Mittelbereich. Wir waren auch von der Kraft sehr gut darauf vorbereitet. Ich traue der Mannschaft zu, dass sie das Tempo noch 20 Minuten hätte gehen können“, ernteten die Gastgeber auch die Früchte aus der harten Arbeit in der Vorbereitung.

Dass Phoenix mehr im Tank hatte als die Findorffer, wurde auch angesichts des reinen Ergebnisses nach der Pause deutlich: 17:11 hieß es da. Nach dem sehr ausgeglichenen ersten Durchgang hängte die Drogt-Sieben die Gäste doch noch deutlich ab. „Wir haben natürlich einen Vorteil: Uns kennt keiner“, wusste der HSG-Coach, der davon ausgeht, dass seine Mannen auch in den kommenden Wochen und Monaten noch das eine oder andere Mal unterschätzt werden. Allerdings dürfte sich das ganz schnell ändern. Dafür war der Auftritt gegen Findorff, immerhin Sechster des Vorjahres, vor allem nach der Pause zu stark. Für Phoenix wird es die große Herausforderung werden, dieses Niveau zu halten. „Wir können uns auf jeden Fall noch steigern“, sah Drogt sogar noch mehr Potenzial in seiner Sieben.