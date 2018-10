Mit der Einwechslung Bastian Helms’ gewann das Brinkumer Spiel an Struktur. (Kako)

Bremen. Der Brinkumer SV hat den nächsten Schritt aus seiner sportlich schwierigen Situation gemacht: Nach dem 4:1 (2:1)-Erfolg im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen III belegt die Mannschaft von Trainer Dennis Offermann als Achter wieder einen einstelligen Tabellenplatz in der Fußball-Bremen-Liga. In der zwölften Begegnung der Saison feierte die Elf vom Brunnenweg sogar noch eine Premiere: Erstmals in dieser Spielzeit holte sie zwei Siege in Folge.

Insgesamt hatte Offermann einen sehr ordentlichen Auftritt seiner Elf gesehen. Das Spiel der Gäste war nicht fehlerfrei, das zeigte sich schon beim frühen Gegentreffer durch Karim Jahjah, als der BSV nach einem Ballverlust im Mittelfeld in Rückstand geriet (8.). Aber insgesamt kontrollierten die Gäste das Geschehen. Darüber hinaus bewiesen sie wie schon in der Vorwoche beim 5:3 über die Leher TS Nehmerqualitäten und meldeten sich dank Jakob Raubs Treffer schnell wieder zurück: Der Angreifer nutzte ein Missverständnis zwischen Werder-Abwehr und -Torwart und bedankte sich mit dem 1:1 (19.). Zuvor hätte Saimir Dikollari bereits ausgleichen können.

Der BSV war weiterhin das bessere Team, nutzte die Räume, die ihm die Gastgeber boten, aber nicht konsequent. „Wir haben im Zentrum zu fehlerhaft agiert“, nannte Offermann ein Problem im Spiel der Seinen. Mit der Einwechslung Bastian Helms’ noch vor dem Seitenwechsel bekam das Spiel des Meisters mehr Struktur. Prompt gingen die Gäste in Führung: Nicolai Gräpler nahm Marcel Dörgeloh mit, der im Strafraum aufdrehte und den Ball auf den Passgeber zurücklegte, der seine Mannschaft nicht unverdient in Front brachte (41.).

Nach dem Seitenwechsel wurden die Brinkumer spielerisch stärker. Nun erkannten und vor allem nutzten sie die Freiräume. Der dritte Treffer durch Joshua Brandhoff war die Belohnung für die Steigerung (57.). Der Angreifer, der wie Raub gegen Lehe zum ersten Mal in dieser Saison getroffen hatte, legte also ebenfalls nach. „Für die beiden freut es mich sehr“, sagte Offermann, der in der Folge sah, wie sein Team etwas zurückschaltete und nicht mehr so entschlossen agierte. „Wir haben ein bisschen das System verlassen“, erklärte er, warum der Schwung nun raus war. Bremen konnte daraus allerdings kein Kapital schlagen. Werder war überwiegend harmlos, stellte die Gäste-Defensive kaum einmal vor größere Herausforderungen. So spielte Brinkum die Zeit herunter und legte zwei Minuten vor dem Ende nach einer Ecke sogar noch den vierten Treffer nach: Erneut war Brandhoff der Torschütze (88.).