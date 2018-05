Ein echtes Schmuckstück: Armin Bohn hat jede Menge Freude an seinem Rennwagen. (Sebi Berens)

Erichshof. Zum Glück hat Armin Bohn eine Garage. Dort steht seit dem vergangenen Sommer ein ganz besonderes Schmuckstück: ein blauer Rennwagen, Baujahr 1982. Mit diesem Leichtgewicht von gut 400 Kilogramm und 104 PS und hat sich Bohns Traum erfüllt, nach mehrjähriger Pause wieder auf die Strecke zurückzukehren. Der Erichshofer startet unter der Nummer 43 bei der Formel Ford 1600 wieder durch. Sein Comeback auf dem Hockenheimring verlief für ihn sehr erfolgreich, besonders das zweite Rennen, in dem er Platz zwei belegte.

Der Gedanke, wieder Autorennen zu fahren, hat Bohn in den vergangenen Jahren begleitet. In der Formel Ford war er bereits aktiv. In der 1800er-Serie noch. Doch dann war das Geld aufgebraucht. Bohn musste aufhören. „Aber ich habe nie aufgegeben“, hat er seinen Traum vom Motorsport weiter verfolgt. Bohn hielt die Augen offen, forschte im Internet nach einem Wagen. „Dafür gibt es einen Markt“, sind die Chancen gar nicht so schlecht, wie man vermuten mag. Über den Ausrichter der Rennserie schließlich ist er an ein Gefährt gekommen, das ins Budget passt. Der blaue Flitzer hat keinen Flügel, wie man ihn etwa von den Formel-1-Boliden kennt: „Was nicht dran ist, kannst du auch nicht kaputt fahren“, lacht Bohn. Auch die profilierten Slickreifen, die sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn ihren Dienst verrichten, sind ein Segen für das Portemonnaie. „Wenn man mit ihnen haushält, halten sie ein ganzes Jahr.“

Ansonsten aber investiert Armin Bohn viel in sein Hobby – vor allem Handarbeit. „Ich musste am Anfang viel schrauben, um den Wagen auf meine Fahrweise anzupassen“, erklärt er. Diese Arbeit wird im Hause Bohn zur Familiensache: Armins Sohn Kevin ist gelernter KFZ-Mechatroniker und packt mit an. „Gemeinsam macht es noch mehr Spaß“, weiß Bohn Senior, dass die Tüftelei beide zusammenschweißt. Besonders an den Rennwochenenden: Das erste führte das Duo zum Hockenheimring, gut 600 Kilometer entfernt von Erichshof. „Ich war ganz schön nervös“, sagt Armin Bohn. Der Blick des Erichshofers richtete sich vor allem gen Himmel: Das Wetter war schlecht, es regnete und gewitterte. Das freie Training, das er extra gebucht hatte, musste er nach 15 Minuten abbrechen. „Ich war froh, dass ich nicht abgeflogen bin. Am Anfang habe ich mich von Enttäuschung zu Enttäuschung gehangelt“, sagt Bohn, der auch bei beiden Zeit-Trainings vom Pech verfolgt wurde. Im ersten löste sich ein Kabel und der Motor fiel aus, beim zweiten verhinderte Öl auf der Strecke einen echten Übungseffekt.

Quasi ohne Vorbereitung musste Armin Bohn daher in das erste der beiden Rennen starten. Weil das schlechte Wetter abgezogen war, waren die wenigen Runden auf nasser Strecke keine große Hilfe. „Das Training hat im Endeffekt nichts gebracht, weil es im Trockenen ein ganz anderes Fahren ist“, erklärt Bohn mit Blick zum Beispiel auf die Bremspunkte. „Da musste ich mich an den anderen orientieren.“ Dass er beim fliegenden Start von den Konkurrenten überrumpelt wurde, ärgerte ihn. Bei den 25 Minuten, die ein Rennen dauert, war auch hier der Lerneffekt für ihn überschaubar, denn nach drei Runden war Öl auf der Strecke und eine Aufholjagd damit unmöglich. Am Ende wurde Bohn Fünfter. Nicht das Resultat, das er sich erhofft hatte.

Am Sonntag, dem Tag des zweiten Rennens, schien dann alles gegen den Erichs-hofer zu laufen: 30 Minuten vor dem Start gab es Probleme mit der Kupplung, der Motor fiel aus. Es begann eine intensive Suche nach einem Ersatzteil und eine hoch konzentrierte Reparatur, die schnell, aber ohne Fehler verlaufen musste. Doch es klappte: Pünktlich schaffte es Bohn in die Startaufstellung. Das Adrenalin beflügelte ihn. „Ich bin das zweite Rennen aggressiver angegangen“, erklärt er. Er legte einen guten Start hin und arbeitete sich im internationalen Teilnehmerfeld Stück für Stück nach vorn. Seine schnellste Runde: 2:04,681 Minuten. Bohn fühlte sich auf der Strecke wieder richtig wohl. Das Gefühl, das er so lange vermisst hatte, war endlich zurück. „Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wieder gespürt, wie schön das Fahren ist“, strahlt er auch einen knappen Monat später noch. Mit dem zweiten Platz habe er überhaupt nicht gerechnet. „Ich habe mich wirklich erschrocken, als ich für das Podium ausgerufen wurde“, hat er seine eigenen Erwartungen übertroffen. Das Wochenende wurde für ihn zur Achterbahnfahrt der Gefühle – mit einem Höhepunkt zum Abschluss.

Die drei Tage in Hockenheim haben Armin Bohns Vorfreude für die kommenden Rennen geweckt. Im August will er in Zolder starten. Auf einer seiner Lieblingsstrecken will er ganz vorn mitmischen in seinem blauen Wagen, der bis dahin einen sicheren Platz in der Garage hat.