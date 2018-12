Das Durchsetzungsvermögen, das Stuhrs Robert Gums in dieser Situation beweist, ließen die Stuhrer in den meisten Fällen vermissen und fingen sich deshalb eine deutliche Niederlage gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen ein. (Jonas Kako)

Die HSG Stuhr hat den Sprung auf den zweiten Platz der Handball-Landesliga verpasst. Das Spitzenspiel gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen verloren die Mannen von Trainer Sven Engelmann deutlich mit 30:39 (14:18). Der Coach haderte danach vor allem mit der Einstellung seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel und den Kampf nicht so gut angenommen wie Bützfleth.“ So fing sich seine Mannschaft die höchste Niederlage der Saison ein.

Die Pleite der Gastgeber zeichnete sich spätestens in ihrer ersten Überzahlsituation ab. 15:20 stand es da aus Sicht der Stuhrer (38.). Aus der großen Chance, sich noch einmal an die Gäste heranzuarbeiten, machten sie allerdings nichts. Zwei Minuten später hieß es nämlich 16:21. „Gefühlt“, sagte Engelmann, „haben wir diese Überzahlsituation 10:1 verloren.“ Seine Sieben leistete sich in dieser Zeit mehrere unnötige Ballverluste, den Gegentreffer fing sie sich, weil sie im Angriff überschnell abschloss und in einen Tempogegenstoß lief. Diese Minuten sagten viel über das Stuhrer Spiel am Sonntagnachmittag aus.

Bützfleth wirkte engagierter. Die Gäste packten in der Abwehr rigoros zu und waren in der Offensive gnadenlos. Allen voran Nicklas Frank, der 14 Treffer erzielte, aber auch in der 5:1-Abwehr als vorgezogener Mann eine ganz starke Partie machte. „Er war überragend“, erkannte Engelmann. Seine Mannschaft habe, verglichen mit den Gästen, klein gewirkt. „Dabei haben wir überhaupt keinen Grund dazu, uns zu verstecken“, ärgerte sich der Coach. Bützfleth war bissiger und entschlossener, arbeitete die Gastgeber müde und mürbe. „Sie wollten einfach mehr gewinnen als wir“, so Engelmann.

Er versuchte alles, um dem temporeichen Spiel, in dem seine Mannschaft aber ab der vierten Minute nicht mehr in Führung ging, noch eine Wende zu verleihen. Doch weder eine 6:0-, noch eine 5:1- oder eine Manndeckung brachten sein Team in die Spur. In der 51. Minute lagen die Stuhrer beim Stand von 22:32 erstmals zweistellig hinten. Danach hatten die Gastgeber um Zwölf-Tore-Mann Christian Schwarze noch die eine oder andere gelungene Aktion, allerdings auch, weil die Gäste es – anders als zuvor – mit der sicheren Führung im Rücken zuließen.