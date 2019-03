Malte Hamsch überzeugte gegen die HSG Delmenhorst II nicht nur in der Offensive, sondern gemeinsam mit Malte Blume im Mittelblock. (Jonas Kako)

Sven Engelmann war nach dem Abpfiff des Handball-Landesligaspiels seiner HSG Stuhr gegen die HSG Delmenhorst II vor allem eins: stolz. „Die Jungs haben gezeigt, dass auf sie Verlass ist und dass man immer auf sie zählen kann“, machte er seiner Mannschaft ein großes Kompliment. Ohne einige Leistungsträger hatte sein Team kurz zuvor dank einer starken Leistung die Zweitvertretung aus der Delmestadt mit 30:26 (20:10) bezwungen.

Engelmann hatte seinem Team vor der Partie jeglichen Druck genommen. „Ich habe ihnen gesagt: 'Egal, was passiert: Der Trainer hat Schuld. Ihr könnt einfach Handball spielen'“, verriet er. Eigentlich habe er mit seiner Mannschaft das Tempo verschleppen wollen, doch als er gesehen habe, dass auch die Delmenhorster mit personellen Sorgen angereist waren, habe er seinem Team mit auf den Weg gegeben, von Beginn an hohes Tempo zu gehen. Seine Vorgaben setzte seine Mannschaft tadellos um. „Die erste Halbzeit war richtig gut. Wir haben wenige technische Fehler gemacht und auf den Punkt gespielt. Wir haben sehr leichte Tore gemacht, vor allem auch in der zweiten Welle.“ Dementsprechend früh setzten sich die Gastgeber ab: Über 5:1 (9.), 9:4 (14.) und 13:5 (19.) erarbeiteten sie sich beim Stand von 18:8 bereits in der 25. Minute eine Zehn-Tore-Führung. Offensiv glänzten vor allem Sebastian Beckmann (neun Tore) und Mike Owsianowski (sieben).

Doch auch defensiv trumpfte Stuhr auf: Wegen der zahlreichen Ausfälle bildeten Malte Blume und Malte Hamsch den Mittelblock. „Beide spielen das sonst nicht, haben es aber vor allem in der ersten Hälfte sehr gut gemacht“, lobte Engelmann das Duo. Eine tolle Leistung zeigte auch Torhüter Aschkan Sadeghi mit 20 gehaltenen Bällen – eine überragende Quote. „Ashkan hat toll gespielt“, sagte Engelmann, der zwischenzeitlich um seinen Keeper bangen musste. Zwei Kopftreffer musste Sadeghi einstecken, nach dem ersten blutete die Nase, nach dem zweiten war der Schlussmann benommen. Da Stefan Germanus fehlte, hätte Feldspieler Robert Gums ins Tor gemusst. Doch Sadeghi biss auf die Zähne und lieferte ein großes Spiel ab.

Nach dem Seitenwechsel agierte Stuhr nicht mehr so dominant wie zuvor, der Sieg aber geriet nie in Gefahr. Und so war Engelmann äußerst zufrieden und gewann darüber hinaus die wichtige Erkenntnis, dass er jedem seiner Spieler voll und ganz vertrauen kann.