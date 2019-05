Da war mehr drin. Nur knapp mit 1:2 (1:2) unterlagen die C-Junioren-Fußballer des TuS Sudweyhe in der Landesliga Hannover beim Tabellenvierten JSG Arnum/Hemmingen und versäumten es, sich vom SV 06 Holzminden, dem ärgsten Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, weiter abzusetzen.

Dabei begann es geradezu optimal für die Gäste aus Sudweyhe, die bereits nach acht Minuten in Führung gingen. Kapitän Joris Dettmer spielte einen schönen Pass in die Schnittstelle auf Nils Philipp Siemers, der erfolgreich vollendete. Doch die Führung für den TuS hatte lediglich zwei Minuten Bestand. Nach einer Unachtsamkeit der Sudweyher Abwehr glich Jonah Klauenberg aus. Eine Viertelstunde war absolviert, als sich Siemers die erneute Chance zur Führung bot, doch JSG-Torhüter Nils Rodewald parierte. Durch einen Kopfballtreffer von Joel Tomm gingen die Platzherren schließlich in Front (21.). Doch auch in der Folgezeit schnupperten die Sudweyher durchaus noch am Punktgewinn. Siemers zielte mit seinem Schuss nur knapp am Tor vorbei (45.). Einen Schuss von Kian Almak konnte Rodewald ebenfalls entschärfen (58.). „Ein Punkt wäre durchaus drin gewesen. Daher sind wir schon etwas enttäuscht, dass wir keinen Zähler mitgenommen haben. Zuhause gegen den Tabellenletzten TSV Pattensen wollen wir jetzt in der nächsten Woche unbedingt gewinnen“, sagte TuS-Coach Houssam Hassoun.