Gute Einzelbilanz, schlechtes Gesamtresultat: Stuhrs Malte Blume (rechts, hier in einem Spiel gegen den TV Oyten) traf bei der SVGO Bremen zwar achtmal ins Schwarze, was freilich nichts an der klaren Niederlage seiner Mannschaft änderte. (Janina Rahn)

Bremen. Ist bei der HSG Stuhr auf der Zielgraden der Saison die Luft raus ? Es sieht fast so aus. Nachdem der Handball-Landesligist bereits in der Vorwoche bei der HSG Bützfleth/Drochtersen eine 30:39-Niederlage kassiert hatte, gab es für Sieben von Trainer Sven Engelmann nun auch beim SVGO Bremen nichts zu holen. 25:33 (10:17) lautete das Resultat aus Sicht der Gäste. Während die HSG Stuhr nach der vierten Auswärtsniederlage in Folge als Sechster in das Saisonfinale beim TuS Sulingen geht, haben die Gastgeber mit dem Erfolg letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigt.

„Ich bin schon ein wenig enttäuscht vom Auftritt meiner Mannschaft“, sagte Sven Engelmann. Bereits im Hinspiel hatten seine Stuhrer gegen den Gegner aus dem unteren Tabellendrittel beim 39:39 einen Punkt liegen gelassen. Allerdings stand dem Übungsleiter der Kreisdiepholzer beim Gastspiel im Norden der Hansestadt nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Neben Jan Burgdorf, Oliver Link, Christian Schwarze, Robert Gums und Florian Peters fehlten auch beide Torhüter. Für Ashkan Sadeghi und Stefan Germanus war Frank Beyer in die Bresche gesprungen. „Mag sein, dass unsere Stammkeeper den einen oder anderen Ball mehr gehalten hätten, an Frank hat es aber nicht gelegen“, meinte Sven Engelmann.

Zu wenig Dampf

Vielmehr hätte sich seine Mannschaft wie bereits bei der Pleite in Bützfleth nicht immer an den Matchplan gehalten, monierte Engelmann: „Wir sind gegen die 3:2:1-Abwehr der Grambker mit zu wenig Dampf gekommen und haben uns immer wieder festmachen lassen.“ Bis zum 3:3 (12.) war es eine offene Partie, dann bekamen die Gastgeber zunehmend Oberwasser. Über 10:6 (15.) zogen sie bis zur Halbzeitpause auf sieben Treffer davon. Aufseiten der Heimmannschaft hatte Philip Schmidt einen Sahnetag erwischt. Nachdem Grambkes Rückraumlinker bis zur Seitenwechsel bereits siebenmal eingenetzt hatte, wurden für den Rechtshänder am Ende satte zwölf Tore notiert. Im Team der Stuhrer avancierte Malte Blume zum besten Werfer, er traf achtmal.

Zum Saisonausklang steht für die HSG Stuhr am kommenden Sonnabend, 11. Mai, nun noch das Derby beim TuS Sulingen an. „Im letzten Spiel“, so Sven Engelmann, „wünsche ich mir etwas mehr Engagement von meinen Spielern.“

Weitere Informationen

SVGO Bremen - HSG Stuhr 33:25 (17:10)

HSG Stuhr: Beyer – Blume (8), Hamsch 6/4), Rauer (4), Pfüller (3), Beckmann (2), Schneider (1), Stapper (1), Oswianowski

Siebenmeter: SVGO Bremen 1/1, HSG Stuhr 7/4

Zeitstrafen: SVGO Bremen 4, HSG Stuhr 1 PRÜ