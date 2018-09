Einen solchen Erfolg nimmt jeder Athlet gewiss gerne mit, Schwenke war aber anzumerken, dass sie mehr von sich erwartet hatte. „Ich dachte schon beim Einspringen: Das wird nichts. Ich war am Ende enttäuscht“, räumte die 17-Jährige ein. Schließlich hatte sie erst in der Vorwoche eine neue persönliche Bestmarke mit 3,90 Metern beim heimischen Jump-Off in Bremen aufgestellt. Zu hart ging Schwenke dann aber nicht mit sich selbst in Gericht. Eine Erkältung hemmte sie im Wettkampf noch immer etwas, diese ist ihren Angabe zufolge nun aber vollständig auskuriert.

Hinzu kamen lange Wartezeiten: Um 11 Uhr startete die erste Stabhochsprung-Gruppe. Die setzte ihre Höhe aber so niedrig an – bei 2,15 Metern –, dass es sich für Schwenke nicht lohnte, hier bereits einzusteigen. Folgerichtig war erst einmal Kräfte schonen angesagt, ehe sie um 16 Uhr selbst den Stab in die Hand nahm. Bei Regen war die ganze Warterei aber sicher nicht die angenehmste Beschäftigung.

Schwenke war freilich nicht die einzige Athletin, bei der die äußeren Umstände auf die Leistung drückten. „Viele waren enttäuscht. Für fast alle lief der Wettkampf nicht wie erhofft, wir waren nicht gut drauf“, berichtete die Barrierin. Sie selbst liebäugelt damit, in den kommenden Wochen die 4,05 Meter zu überspringen, um so die Qualifikationshöhe für die U20-Europameisterschaften im italienischen Grosseto zu schaffen. Die finden genau in ihrer Geburtstagswoche statt – mit der Teilnahme würde sich Schwenke selbst ein schönes Geschenk bereiten.

„Das Training läuft echt gut“, sagte sie, mehrfach habe sie dort bereits die vier Meter überquert. Nur im Wettkampf rief sie diese Leistung noch nicht ab. Deshalb soll in dieser Woche das Training anders angegangen und neue Methoden ausprobiert werden. „Ich glaube nicht, dass ich mich dadurch verschlechtern werde“, kündigte die 17-Jährige selbstbewusst an.

Am kommenden Wochenende will sie bei den Landesmeisterschaften in Göttingen den nächsten Anlauf wagen.