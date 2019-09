Lahausen. Der TSV Weyhe-Lahausen hat einen 8:0 (3:0)-Kantersieg über den TuS St. Hülfe-Heede gefeiert. „Das war in meinen Augen unsere beste Saisonleistung – und das nicht nur aufgrund des Ergebnisses“, resümierte Lahausens Trainer Thorsten Eppler zufrieden.

Zu Beginn sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Fußballspiel, in dem die Lahauser durch ihr gutes Zweikampfverhalten auffielen. Nach 15 Minuten brach Moritz Anton den Bann und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Noch vor der Halbzeitpause konnten Tobias Marquardt (35.) und Kevin Gibek (40.) auf 3:0 erhöhen. Eppler fasste den ersten Durchgang wie folgt zusammen: „Das Ergebnis war vielleicht auch zu hoch, aber wir haben den Gästen von Hülfe-Heede gezeigt, dass hier nichts zu holen ist.“

Das unterstrichen die Gastgeber direkt nach Wiederanpfiff: Keine sechs Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, da machte der TSV den Deckel auf die Partie: Christian Wiesner beförderte den Ball in die Maschen (51.). Ab diesem Zeitpunkt war das Spiel zwar entschieden, aber die Lahauser hatten noch nicht genug. Tobias Marquardt markierte in der 63. Minute das 5:0 und musste sechs Minuten später nur noch in das leere Tor zum 6:0 einschieben (69.). „Die letzten Tore waren dann auch einfach schön herausgespielt über drei bis vier Stationen“, beschrieb Eppler die Spielfreude seiner Mannschaft. Alexandru-Vasile Gradinar (71.) und Tobias Marquardt mit seinem vierten Treffer stellten den Endstand her (82.). „Ich bin nach dem Spiel zufrieden, da wir über 90 Minuten guten Fußball gezeigt haben und unsere vielen Ausfälle super kompensieren konnten“, fasste Eppler die Leistung seiner Lahauser zusammen.