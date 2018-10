Nicht zu stoppen: Weyhes Jonathan Schmedemann (am Ball) lässt sich von Brinkums Patrick Bielski nicht aufhalten. (Karsten Klama)

Weyhe. Dieses Ergebnis musste Lothar Weyd erst einmal verarbeiten. Die 54:100 (27:47)-Niederlage des von ihm trainierten FTSV Jahn Brinkum im Derby der Basketball-Bezirksliga Nord beim SC Weyhe schmerzte ihn: „Als Aktiver habe ich nie gegen Weyhe verloren“, erklärte er im Anschluss an die Partie, die wesentlich einseitiger verlief, als es der Coach, aber auch die zahlreichen Zuschauer in der Halle der KGS Leeste erwartet hatten. Denn die Gastgeber lieferten eine blitzsaubere Vorstellung nahezu ohne schwache Momente ab und zogen dem Kontrahenten schnell den Zahn. Das Team von Jonas Klucken stürmte mit dem Sieg an die Tabellenspitze. „Ich bin zufrieden mit den Jungs“, freute sich der Trainer, der früher selbst das Trikot der Brinkumer getragen hatte und zwei Punkte zum Sieg seines Teams beisteuerte.

Die prägende Figur war er mit dieser Ausbeute nicht. Diese Rolle hatten andere inne. Einer der Hauptdarsteller war Jonathan Kaiser. Weyhes Point Guard stellte die Brinkumer mit seinem Tempo, seiner Übersicht und seiner Ballbehandlung vor unlösbare Aufgaben. „Er hat großartig gespielt. Wir haben ihn nicht in den Griff bekommen“, musste auch Weyd anerkennen. „Man kann ihn nur ausschalten, indem man ihm nicht erlaubt, an den Ball zu kommen. Aber das haben wir nicht geschafft.“

Kaiser konnte das Spiel lenken, wie er wollte. Selbst unter Druck machte er keine Fehler. Entweder setzte er seine Mitspieler in Szene oder zog selbst zum Korb. Dann war er meist nur unfair zu bremsen. Allein 15 Fouls begingen die Brinkumer schon in der ersten Hälfte. Dementsprechend früh mussten sich Akteure wie Lars Esfeld, Kapitän Patrick Weber und Tom Blume schon zurückhalten. „Das ist natürlich ein Faktor“, wusste Weyd, der erkennen musste, dass die vielen Talente, auf die er baute und die am selben Tag noch in der U18 einen 77:55-Sieg über den BC-VSK Osterholz-Scharmbeck gefeiert hatten, doch noch nicht so weit sind, sich mit den Weyhern zu messen. „Heute hat man eindeutig gesehen, welche Rolle Erfahrung spielt“, gab der Brinkumer Trainer zu.

Die Unterschiede zwischen beiden Mannschaften waren groß. Auch in Sachen Tempo – dem vermeintlichen Vorteil der Brinkumer Youngster – mussten sich die Weyher vor den Gästen keinesfalls verstecken. In den besten Phasen mutete es eher so an, als seien sie die Jungspunde. Besonders zu Beginn des dritten Viertels ließ der SCW den Ball gut und schnell zirkulieren und fand so die entscheidenden Lücken, um zu sicheren Punkten zu kommen.

Zu diesem Zeitpunkt konnten sich die Weyher bereits den Luxus erlauben, das eine oder andere auszuprobieren. Durch Malte Kluckens Drei-Punkte-Wurf waren sie perfekt in die Partie gestartet und zogen schon in der ersten Hälfte davon. Zur Pause lagen die Gastgeber mit 47:27 in Front. Gleich zehn Spieler punkteten für die Gastgeber, fünf von ihnen zweistellig. Das gelang auf der anderen Seite lediglich Patrick Weber. „Dass wir so stark waren, hat irgendwann Brinkums Moral gebrochen“, wusste Jonas Klucken, wie erdrückend die Überlegenheit seiner Mannschaft war, die durch Malte Klucken 20 Sekunden vor dem Ende die 100 vollmachte. „Das tut weh“, gestand Weyd.

Mit der Präsenz und der spielerischen Klasse der Gastgeber aber konnte seine Mannschaft nicht mithalten. Auch körperlich war Weyhe stärker. André Guder und Co. dominierten unter dem Korb und sammelten auch wesentlich mehr Rebounds als die Gäste. Das frustrierte die Brinkumer, die die Niederlage immerhin unter 50 Punkten Unterschied hielten, während der SCW richtig Spaß am Derby fand und nach Lust und Laune kombinierte und traf. „Wir haben es gut gemacht“, erkannte Jonas Klucken, sah sein Team aber noch nicht an der Leistungsgrenze angekommen: „Wir sind vielleicht bei 80 bis 90 Prozent.“ Seinem Gegenüber Weyd blieb dagegen nur die Hoffnung auf den Lerneffekt: „Wir wollen es im nächsten Derby besser machen.“

SC Weyhe: Anacker (11 Punkte), Backhaus (2), Bielefeld (2), Guder (19), Hartmann, Kaiser (21/1 Dreier), J. Klucken (2), M. Klucken (13/1), S. Klucken (9), Kovac, Kruslin (6), Schmedemann (15).

FTSV Jahn Brinkum: Bielski (7), Blume (7), Brudna (4), Esfeld (3), Gerdes (2), Karwelies (4), Kattau, Roth (8), Schön (4), Weber (13), Weyd (2).