Lothar Kattner und sein SC Weyhe feierten als Aufsteiger in der Verbandsliga Nord mit einem 5:3 gegen die SG Geestemünde II ihren ersten Sieg. (Jonas Kako)

Weyhe. Ein Gegner auf Augenhöhe – so bezeichnete Lothar Kattner, Sprecher der Badminton-Mannschaft des SC Weyhe, die SG Geestemünde II vor dem ersten Spiel der Saison in der Verbandsliga Nord. Dass sie als Aufsteiger nach dem ersten Spieltag die Halle mit 5:3 als Sieger verlassen, überraschte und freute die Weyher zugleich: „Manchmal wurde es zwar etwas eng, aber zum Ende hin haben wir das souverän runtergespielt“, berichtete Kattner.

Im Dreierdoppel wollte der SC Weyhe zumindest mit einem Punkt aus den Spielen gehen. Das Duo Lothar Kattner/Kai Müscher startete im ersten Herren-Doppel zwar gut in die Partie, verlor sie am Ende dennoch. „Wir haben mit 15:14 geführt und das Spiel am Ende noch mit 15:21 abgegeben. Das war natürlich sehr ärgerlich“, sagt der SCW-Sprecher. Gegen Geestemündes Thomas Böttger/Thomas Kowalewski unterlagen die Weyher auch im zweiten Satz mit 16:21, sodass das erste Doppel an die Gäste ging.

Wesentlich besser verkaufte sich das Duo Marc Kosten/Meik Evers, das zum ersten Mal gemeinsam auflief. Gegen Björn Philipp/Daniel Schließer gab das neue Weyher-Doppel keinen Satz ab und sorgte mit einem 2:0-Erfolg für den ersten Satzgewinn. „Die beiden haben das richtig gut gemacht, vor allem im zweiten Spiel“, freute sich Kattner für seine Teamkollegen. Das Damendoppel um Claudia Bekedorf/Kirstin Boerst musste gegen Johanna Tietjen/Rebecca Quaas mit 10:21 und 16:21 zwei deutliche Niederlagen einstecken. „Auch wenn das Ergebnis ziemlich hoch ausgefallen ist, haben sie es im ersten Satz gut gemacht“, lobte Lothar Kattner seine Mannschaftskolleginnen.

Mit einem 1:2 ging es für die Mannschaften dann in die Einzel, die alle vier gleichzeitig ausgespielt wurden. Nun sollte die Stunde der Gastgeber schlagen. Neuzugang Meik Evers, der mit seiner Erfahrung zukünftig für die Weyher punkten soll, stellte gegen Geestemündes Thomas Böttger sein Können unter Beweis und fertigte ihn mit 21:8 und 21:18 ab.

Auch seine Teamkollegen Lothar Kattner und Marc Kosten gewannen jeweils ihre Partien, wobei es Kosten mit drei Sätzen noch einmal richtig spannend machte. Mit 18:12 hatte er im dritten Satz geführt, ließ seinen Gegner Björn Philipp allerdings noch auf 18:18 herankommen. Beide lieferten sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beim Stand von 22:23 wehrte Kosten einen Matchball ab und gewann den Satz am Ende doch noch mit 24:22. „Im dritten Satz kam der Gegner irgendwie nicht so richtig in Schwung“, schilderte Kattner.

Auch beim Einzel der Damen sah es zunächst nach einem Sieg für die Gastgeber aus. Im ersten Satz lag Kirstin Boerst lange Zeit in Führung. „Dann hat die Gegnerin aber richtig Gas gegeben und am Ende doch noch mit 17:21 gewonnen“, bedauerte der SCW-Sprecher. Dass der zweite Satz mit 14:21 auch an die Gäste ging, empfand Kattner als nicht ganz so schlimm: „Unsere Damen konnten dann einfach nicht mehr mithalten.“

Mit einem 4:3 wurde es im Mixed-Doppel daher noch einmal richtig spannend. Das Duo Müscher/Bekedorf behielt im ersten Satz mit 21:16 die Oberhand. Im zweiten Spiel kam es gegen Schließer/Tietjen allerdings ins Stocken und gab diesen mit 17:21 aus der Hand. Dennoch behielten die Spieler im dritten Satz die Nerven und sicherten mit einem 21:14-Satzgewinn die ersten zwei Punkte in der Verbandsliga für den SC Weyhe.

„Die Stimmung war danach natürlich super. Zur Feier des Tages schauen wir uns das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande in Bremen an und machen uns einen schönen Abend“, kündigt Kattner an, der mit Hinblick auf die kommende Partie gegen den Favoriten OT Bremen positiv gestimmt ist.