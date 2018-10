Das Abschneiden in Hainmühlen hat auch die Vereinsverantwortlichen des GC Syke beeindruckt. „Das Endergebnis ist der Burner“, jubelte Sprecherin Birte Stelljes euphorisch. Mit nun insgesamt 745 Punkten kommen die Golftalente schon jetzt nahe an ihre Jahresvorleistung von 800 Punkten – dabei sind noch fünf Turniere zu spielen. Beim Jugendcup werden nur die besten fünf Turniere gezählt. „Wir können uns ab jetzt in Ruhe darauf konzentrieren, diese Punktzahl bei jedem der weiteren Turniere zu verbessern“, sagte Stelljes, es sei noch viel Luft nach oben. Die ärgsten Verfolger kommen derzeit aus Wildeshausen und weisen 600 Punkte nach vier Wertungen auf.

In Heinmühlen sicherte sich Femke Stelljes im Neun-Loch-Turnier bis Handicap 54 mit 16 Punkten den zweiten Nettoplatz. Elias Könen kam im 18-Loch-Turnier auf eine 39 und verbesserte damit sein Handicap von 16,5 auf 15,6 – für ihn bedeutete das ebenfalls Platz zwei in der Klasse A (Handicap bis 28).

Zum ersten Mal 18 Löcher spielte Annika Nowak in der Klasse B (HCP 28,1 bis 36) und kam mit 41 Punkten auf Rang drei, ihr Handicap verbesserte sie von 35,0 auf 32,5. Mit 188 Metern gelang Kerstin Kleemann (HCP 0-36) der „Longest Drive“.