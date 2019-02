Sah ein erschreckend schwaches Spiel seines SC Weyhe im Testspiel gegen den VfL Wildeshausen: Trainer Torsten Döpke. (Jonas Kako)

Die Fußballerinnen des SC Weyhe erwischten am Sonntag im Testspiel gegen den niedersächsischen Bezirksligisten VfL Wildeshausen einen rabenschwarzen Tag: Zusätzlich zur 1:2 (0:1)-Niederlage mussten einige Weyherinnen verletzungsbedingt den Platz verlassen. „Wir haben momentan wirklich Pech, was die Personalsituation angeht“, sagte Torsten Döpke, der den SCW gemeinsam mit Danny Lumpe trainiert.

Mit Yvonne Hügen (Schlüsselbeinbruch) und Catharina Stelljes (krank) fehlten den Weyherinnen gleich zwei wichtige Stützen gegen Wildeshausen. „Yvonne wird wohl die ganze Saison ausfallen“, bedauerte Döpke, dessen Team dem VfL von Anfang an unterlegen war. Das, was die Weyherinnen fußballerisch normalerweise auszeichnet, vermisste das Trainerduo im Test völlig. „Stockfehler, schlechte Pässe und eine schlechte Abstimmung in unserer Hintermannschaft haben leider unser Spiel dominiert. Das war nicht schön anzuschauen“, stellte Döpke klar.

Nach 25 Minuten gingen die Gäste durch Saskia Helms in Führung. Eine passende Antwort hatten die Weyherinnen bis zur Pause nicht. Und auch nach Wiederanpfiff änderte sich nicht viel am Spiel der Gastgeberinnen. Knappe 19 Minuten später folgte dann aber die kleine Überraschung: Weyhe traf durch Süeda Caliskan zum 1:1-Ausgleich (64.). „Danach musste sie leider verletzungsbedingt raus, was irgendwie zu unserer Situation passt“, bedauerte Döpke. Knappe drei Minuten später folgte bereits die Antwort der Gäste durch Lena Behrends, die zum 2:1 traf und damit den Sieg für den VfL eintütete.

Die Niederlage war aus Sicht des SCW-Trainers verdient. „Wildeshausen war in allen Belangen einfach besser. Für uns war das ein Weckruf. Bis zum Ligastart in zwei Wochen haben wir noch einiges auf dem Zettel“, sagte Torsten Döpke.