Nick Köster (links) und sein SV Atlas Delmenhorst freuen sich auf das Pokalspiel gegen den SV Werder Bremen im Weserstadion. (INGO MOELLERS)

Wer sich einmal den fußballerischen Werdegang von Florian Urbainski im Detail ansieht, stellt fest, dass da ganz schön viel Grün-Weiß dabei ist. In seiner Jugendzeit stand er für den SV Werder Bremen auf dem Platz, rückte anschließend in die dritte Herrenmannschaft auf und war vor seinem Wechsel zum SV Atlas Delmenhorst für die Zweitvertretung des SVW aktiv. Der Traditionsverein von der Weser hat im Leben des Torhüters also schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Und schon sehr bald wird dieser Geschichte ein weiteres, in dieser Form wohl einmaliges Kapitel hinzugefügt. Am Sonnabend, 10. August, wird Florian Urbainski das Weserstadion betreten. Als einer der Protagonisten. Für den SV Atlas. Gegen Werder. In einem Pflichtspiel. Im DFB-Pokal.

Das klingt alles noch immer etwas surreal. Doch es ist kein Traum, sondern die Realität. Als Urbainski die Nachricht erhielt, dass er mit den Blau-Gelben in der Heimstätte des Bundesligisten auflaufen wird, war er noch auf der Arbeit – und bekam „eine Gänsehaut“, wie er schildert. „Mir sind die Pokalmomente aus der letzten Saison wieder in den Kopf geschossen, das kam alles wieder hoch, welche Emotionen da waren.“ Und na klar, für ihn als Ex-Werderaner sei die ohnehin ganz besondere Begegnung sogar noch etwas spezieller. „Ich wollte immer da spielen. Jetzt laufe ich als Gegner ein“, sagt Urbainski, und man hört ihm an, dass er das alles eigentlich noch nicht so ganz fassen kann.

Seinem Teamkameraden Nick Köster geht es ganz ähnlich. „Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“, bekennt der Kapitän der Delmestädter. Welche Gedanken er hatte, als feststand, dass es ins große Weserstadion geht, sei schwer in Worte zu fassen. „Das ist ein Highlight für den ganzen Nordwesten“, ist der Mittelfeldmann überzeugt. Zum Glück habe der DFB die Austragung genehmigt, „alles andere wäre Quatsch gewesen“.

Bloß kein Spannungsabfall

Köster und Urbainski sind sich aber nicht nur einig darüber, dass die ganze Nummer mit dem Weserstadion ziemlich genial ist. Die beiden betonen unisono, dass das große Pokalereignis nicht alles andere überstrahlen darf. „Es ist nur ein Spiel, danach haben wir noch andere Ziele. Wir bereiten uns ja nicht nur auf Werder vor, sondern auf die ganze Saison. Ein Spannungsabfall sollte uns nicht passieren“, warnt Köster und verweist auf die Niedersachsenpokal-Partie gegen den SC Spelle-Venhaus, die bereits am 28. Juli ansteht. Da gehe es zum ersten Mal um den Einzug in die nächste Runde. Und was passiert, wenn man den Wettbewerb am Ende gewinnt, wissen sie bei Atlas nur zu gut. Stichwort: Weserstadion. „Da hat man Blut geleckt“, sagt Köster. Auch Urbainski erinnert daran, dass man zunächst „die ersten Aufgaben lösen“ müsse. „Fakt ist, dass wir vorher noch zwei andere Spiele haben. Danach können wir uns auf Werder konzentrieren“, sagt der Keeper.

Wenn es dann so weit ist, kommt auf die Delmenhorster ohne Frage etwas sehr Ungewohntes zu: ein Spiel unter Profibedingungen. Während sich Nick Köster darauf besonders freut, kommt Leon Lingerski diesbezüglich zu einer etwas anderen Einschätzung. „Ich hätte lieber auf einem Acker gespielt. Ich finde, man sollte den Profis keine Profibedingungen geben“, meint der Verteidiger. Wenn alles etwas kleiner, nicht so schick wäre, würde das den hochbezahlten Bundesliga-Akteuren „mental nicht in die Karten spielen. Es wäre schön, wenn es einen Hexenkessel gäbe“, findet Lingerski. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, wäre die Partie für das Stadion an der Düsternortstraße ein schönes Ereignis gewesen.

Nichtsdestotrotz ist ein Pokalspiel im Weserstadion selbstredend auch für Lingerski ein spezielles Event. „Ich freue mich natürlich, vor so einer großen Kulisse zu spielen. Das wird auf jeden Fall ein Highlight für den Verein und für beide Städte. Jeder in Bremen und umzu, der sich dafür interessiert, wird hingehen“, ist der Abwehrmann überzeugt. Formulieren wir es so: Da wird ihm wohl kaum jemand widersprechen.

Zur Sache

Unter Flutlicht

Das DFB-Pokalspiel des SV Atlas gegen den SV Werder Bremen wird immer spektakulärer: Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt gab, wird die Partie am Sonnabend, 10. August, um 20.45 Uhr im Weserstadion angepfiffen. Neben der ohnehin attraktiven Paarung und dem frisch genehmigten Austragungsort erwartet alle Beteiligten nun also auch noch eine Flutlicht-Atmosphäre. „Das macht das Duell zu einem noch besondereren Moment in unserer Geschichtsschreibung. Der Verein freut sich sehr über diese Ansetzung“, frohlockte Atlas-Präsident Manfred Engelbart.

Unterdessen stehen inzwischen auch die Eintrittspreise fest. Diese „liegen unterhalb eines wahrscheinlichen Preiskonstruktes bei einem Spiel in Delmenhorst. Hohe Investitionen wären im Stadion notwendig gewesen, um die Sicherheit herzustellen und die Auflagen erfüllen zu können. Wir können den Fans im Weserstadion faire Preise ab 15 Euro anbieten, was uns als Verein sehr wichtig ist“, teilte der Sportliche Leiter Bastian Fuhrken mit.