Ein seltenes Bild: ein Weyher Treffer nach einer Ecke. Georg Tylla (rot) schraubt sich mustergültig in die Höhe und markiert per Kopf das 1:0 für die Gastgeber. (Jonas Kako)

Weyhe. Erst der Sieg im Pokal, nun der Erfolg in der Liga: Die Fußballer des SC Weyhe präsentieren sich in guter Frühform. Im ersten Spiel der Bremer Bezirksliga-Saison setzte sich die Elf der beiden Trainer Harald Meyer und Dennis Lingnau gegen den Aufsteiger Leher TS II letztlich deutlich mit 4:1 (1:1) durch. "Spielerisch haben wir uns mehr versprochen, aber in erster Linie zählen für uns die drei Punkte", sagte Harald Meyer zum Auftakterfolg des SCW.

Die Gastgeber taten sich fußballerisch schwer. Meyer und Lingnau hatten darauf gehofft, das ihr Team sehr dominant gegen die Gäste auftreten würde. Umsetzen konnten die Weyher das allerdings nur phasenweise. Richtig stark waren sie vor allem in den letzten 20 Minuten – auch, weil sie Motivation vonseiten der Gäste erhielten: "Ein Spieler hat gesagt 'Die können ja gar nicht Fußball spielen'. Das war für uns wie ein Weckruf", berichtete Meyer. Denn wie zur Antwort auf diese Provokation steigerten sich die Weyher deutlich und entschieden innerhalb einer Minute die Partie. Dirk Dennis Lampe und Gordy Henrifa Ongang Mumpese machten innerhalb von 60 Sekunden aus der 2:1- eine 4:1-Führung. "Die letzten 20 Minuten haben uns richtig gut gefallen", freute sich Meyer über den starken Schlussspurt der Seinen, die das Ergebnis letztlich so deutlich gestalteten.

Vor der Schlussphase war noch etwas Sand im Weyher Getriebe gewesen. "Wir müssen noch weiter zusammenwachsen", wusste Meyer, dass noch ein bisschen Arbeit aufs Team wartet, "aber es sieht schon ganz gut aus." Der SCW hatte Vorteile, schlug daraus zunächst aber kein Kapital gegen sich gut wehrende Gäste, die ihrerseits auch einige Chancen verbuchten. Meist war allerdings Torhüter Finn Luca Wiechmann zur Stelle. So richtig in Schwung kamen die Gastgeber allerdings nicht. "Wir waren nicht zwingend genug", stellte Meyer fest. Dennoch ging Weyhe nach einer halben Stunde in Führung – und das durchaus überraschend, denn Georg Tylla traf nach einer Ecke von Jasper Thilo Richter per Kopf. "Ein Tor nach einer Standardsituation machen wir ja nicht so oft", lachte Meyer. Allzu lange währte die Freude der Weyher über den Führungstreffer nicht: Michael Szcygiel glich im Anschluss an eine Ecke aus. Das wiederum ist keine Seltenheit für die Weyher, die sich bei gegnerischen Standards nicht immer sicher präsentieren.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Gastgeber die Weichen schnell wieder auf Sieg: Dirk Dennis Lampe erzielte nach starker Vorarbeit seines Bruders Marco das 2:1 (50.). "Danach plätscherte das Spiel vor sich hin", schilderte Meyer die ereignisarmen folgenden Minuten – bis der SCW die Motivationsspritze von den Gästen erhielt, zwei Gänge hochschaltete und letztlich klar gewann. "Für uns wachsen die Bäume nicht in den Himmel", wusste Meyer, dass nicht alles Gold war, was glänzte. "Aber die Euphorie müssen wir nun mitnehmen."