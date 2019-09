Heiligenrode/Kirchweyhe. In dem kampfbetonten Derby in der Tischtennis-Bezirksliga 4 zwischen der Landesliga-Reserve des TSV Heiligenrode und der ersten Herrenmannschaft der SV Kirchweyhe behielten die Gäste nach einer fast vierstündigen Spieldauer etwas glücklich knapp mit 9:6 die Oberhand. Die Gastgeber verpassten nur hauchdünn ein gerechtes Unentschieden, da sie im zweiten Einzeldurchgang zwei vorentscheidende Punkte durch Denise Kleinert gegen Jens Nagel im oberen Paarkreuz und von Uwe Hünnekens in der Mitte gegen Sven Thöle jeweils knapp im fünften Satz abgeben mussten.

Die Kirchweyher Gäste präsentierten sich auch in ihrer zweiten Begegnung bereits in einer ausgezeichneten Frühform, während die Hausherren sich in einer etwas veränderten Aufstellung noch zusammenfinden müssen. So hatten dann auch zum Auftakt in den Eingangsdoppeln die Gäste-Zweier Jens Nagel/Ralf Bokelmann mit 13:11 im vierten Satz über die Heiligenroder Spitzenpaarung Marius Hubert/Denise Kleinert das bessere Ende für sich, und am Nebentisch ließ die Einserpaarung Jan Grashoff/Sven Thöle sicher mit 11:3 im vierten Satz über die eingespielten Vorjahrszweier Uwe Hünnekens/Henning Witte nichts anbrennen. Einen sicheren Punkt in nur drei Sätzen für die Hausherren holte das routinierte Dreierpaar Werner Schubert/Wolfgang Pelka gegen Carsten Pönitz/Frederic von Guilleaume zum 1:2-Punkterückstand.

Ausgeglichen der Spielverlauf im ersten Einzeldurchgang: Nach den drei Erfolgen von Jan Grashoff mit 3:0 gegen Denise Kleinert sowie den beiden Viersatzsiegen in der Mitte von Carsten Pönitz gegen Uwe Hünnekens und von Sven Thöle gegen Henning Witte konterten die Gastgeber mit drei klaren Dreisatzsiegen durch Marius Hubert im oberen Paarkreuz über Jens Nagel und im unteren Paarkreuz durch Werner Schubert gegen Ralf Bokelmann und Wolfgang Pelka gegen Frederic von Guilleaume. Im zweiten Durchgang reichte es dann jedoch nur noch zu zwei weiteren Dreisatzsiegen von Henning Witte gegen Carsten Pönitz und von Werner Schubert gegen Frederic von Guilleaume. Zu wenig, um noch in das entscheidende Schlussdoppel zu kommen.