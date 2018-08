Einen Kampf größtenteils auf Augenhöhe boten die Stuhrer um Timo Wetjen dem SV Bavenstedt. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Das Wort Lehrgeld wollten Spieler und Verantwortliche des TV Stuhr nach dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga eigentlich gar nicht erst in den Mund nehmen müssen. Doch nun kamen sie nach der Premiere nicht mehr darum herum. Kein Begriff passte besser zu dem ersten Sechstliga-Spiel der Vereinsgeschichte. Die Stuhrer boten dem SV Bavenstedt einen großen Kampf mit viel Leidenschaft, glichen den 0:1-Rückstand in der 90. Minute durch Dimitri Steen aus und kassierten dann nur eine Minute später den Gegentreffer zur 1:2 (0:0)-Niederlage. "Das tut weh", sagte Stephan Stindt, der den TVS gemeinsam mit Christian Meyer trainiert. Allerdings zeigte er sich trotz der Niederlage zufrieden. Denn als Fehlstart ordnete er die Premiere nicht ein. "Wir können sehr viel daraus mitnehmen, vor allem, dass wir mithalten können."

Ordentlich mitgehalten mit den als Aufstiegsfavoriten gehandelten Bavenstedtern hatten die Stuhrer vor allem in der zweiten Hälfte. "Da hätten wir sogar in Führung gehen können", erkannte Christian Meyer mit Blick auf mehrere gute Szenen seiner Mannschaft. Vor allem in der 54. Minute waren die Gastgeber nah dran am Führungstreffer, als nach einem Freistoß von Fynn Rusche und einem Kopfball von Timo Wetjen weder Dimitri Steen noch Riccardo Azzarello den Ball über die Linie drücken konnten. Wenige Minuten zuvor hatte Azzarello den Ball aus aussichtsreicher Position am kurzen Pfosten vorbeigeschoben (48.). Stuhr war durchaus in der Lage, die Gäste zu ärgern.

Was allerdings auch auffällig war: Die reifere Spielanlage, die bessere Übersicht und Technik hatten die Bavenstedter. Deren Trainer Björn Zimmermann trauerte vor allem den Gelegenheiten in der ersten Hälfte nach. "Da hätten wir schon 1:0 oder 2:0 führen müssen. Dann wäre es für uns einfacher geworden." Besonders in der ersten Viertelstunde spielten die Gäste forsch, attackierten die Stuhrer früh und bereiteten ihnen Probleme. Lennart Fiech (2.) und Bastian Hattendorf (5.) verbuchten gute Abschlusssituationen, scheiterten aber an Daniel Bischoff im Stuhrer Tor, wenig später rettete Janik Troue per Kopf für seinen nach einem Lupfer von Jan Laumann bereits geschlagenen Keeper vor der Linie (11.). "Wir hätten sicherlich auch in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten können", erkannte Meyer. Doch er bemerkte ebenso, dass sich seine Elf mehr und mehr vom Druck der Gäste befreite. "Wir waren nach der Anfangsphase gut im Spiel", meinte er. Insgesamt war das Tempo mit einem Bezirksliga-Spiel nicht zu vergleichen. Dennoch agierten die Gastgeber trotz der brütenden Hitze nimmermüde. "Konditionell sind wir auf einem gutem Level", registrierte Stindt zufrieden, wie viel Laufarbeit das Team verrichtete und den Gästen bis auf bei der riesigen Doppelchance durch Brian Bruno Behrens und Laumann (43.) den Wind aus den Segeln nahm.

Einer, der sich als Balljäger in den Vordergrund spielte, war Tim Langreder, mit 18 Jahren der jüngste Spieler auf dem Platz. Am Morgen hatte er von seinem Platz in der Startelf erfahren. "Ein super Gefühl", freute sich der umtriebige Jungspund, der seine Aufstellung nicht nur mit Balleroberungen, sondern auch mit guten Weiterleitungen rechtfertigte. Am Ende blieb ihm wie allen Stuhrern aber nur eine zwiegespaltene Analyse: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber uns nicht dafür belohnt." Die letzten Momente erlebte er nach seiner Auswechslung von der Seitenlinie aus mit. Nachdem Bavenstedt durch Bastian Hattendorfs Abstauber in Führung gegangen war (60.), gaben sich die Gastgeber nicht etwa auf, sondern investierten weiterhin enorm viel. Bei Hattendorfs Pfostentreffer hatten sie noch einmal das Glück auf ihrer Seite (69.), verlagerten in der Folge das Spiel aber weiter in die Hälfte der Gäste. Spielerisch nicht unbedingt glanzvoll, aber getragen von Einsatz und Leidenschaft.

Den Kampf gegen die Uhr schienen die Stuhrer dennoch zu verlieren, auch wenn sich die Torannäherungen häuften. Eine Flanke von Jenno Bülders klärte Marcel Schrader vor dem einköpfbereiten Timo Wetjen (84.), dann schraubte sich Jannik Troue nach einer Ecke von Tobias Peters am höchsten, wuchtete das Leder aber über den Kasten (88.). In der letzten Minute gelang dann Dimitri Steen das Premierentor des TV Stuhr in der Landesliga. Er drang von der rechten Seite in den Strafraum ein und überwand Bastian Fielsch mit einem Flachschuss. Er drehte ab, breitete die Arme aus, stürmte Richtung Seitenlinie, wo sich eine Stuhrer Jubeltraube bildete. Spieler, Trainer, Ersatzkräfte, sie alle waren mittendrin und schienen das überragende und nicht unverdiente Ende der Partie zu feiern. Doch das erste Landesliga-Kapitel des TV Stuhr hatte kein Happy End: Quasi im Gegenzug bescherte Jan Laumann den Gästen doch noch den Siegtreffer: "Nach dem 1:1 waren wir zu euphorisch und haben darüber das Verteidigen vergessen", analysierte Meyer die bitteren Momente, in denen aus großer Freude tiefer Frust wurde. Erst ein paar Minuten nach dem Schlusspfiff brach sich der Stuhrer Trotz Bahn. "Wir haben im ersten Spiel viel gesehen, das uns Mut macht", sagte Stindt.