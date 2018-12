Syke. Darts, Billard oder Tischfußball – es sind die typischen Kneipensportarten, für die man bei einem Bier mit Freunden gerne mal 50 Cent oder auch einen Euro in den Münzschlitz wirft, um eine Runde zu zocken. So hat auch Stefan Ehlers’ Leidenschaft für die Tischkickerei begonnen. Mittlerweile spielt der Syker allerdings nur noch selten in Wirtshäusern, ihn hat es in die größeren Hallen mit ambitionierten Spielern verschlagen.

Gerade erst hat Ehlers mit seinem Verein, den Kickerfreunden Bremen, den Aufstieg in die 1. Bundesliga der Senioren Ü50 geschafft. Wohlgemerkt: auf Anhieb. Als Organisator und Kapitän des Teams ist sein Anteil daran maßgeblich. Den Kader hatte er erst kurz zuvor zusammengestellt und dabei nicht nur in Bremen gesucht, sondern auch Kollegen aus Bochum oder Hamburg rekrutiert. „Das ist noch ganz frisch, die Aufstiegsqualifikation ist unser erster gemeinsamer Auftritt gewesen“, stellt er selbst etwas verblüfft fest. Natürlich wusste er vorab um die Qualitäten des handverlesenen Oldie-Teams, das aus gestandenen Spielern besteht. Doch wie sich die zehn Kickerfreunde bei der Aufstiegsrunde schlagen würden, konnte auch er nicht erahnen. „Man weiß den Gegner nicht einzuschätzen“, sagt er. In Uckerarth, einem Ortsteil von Hennef (Sieg), kamen die Teams aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Die Gegner der Kickerfreunde Bremen hießen TFC St. Leon Rot aus Baden-Württemberg, 1. KC Kaiserslautern oder Sinshots Wuppertal. Gegen sie alle gewannen die Hansestädter mit mindestens zwei Toren Differenz. „Das war relativ klar“, merkt Ehlers an.

Eine harmonische Mannschaft

Mit einer Runde Kickern ist es in einer Liga auch nicht getan. „Pro Match werden in der Senioren-Bundesliga zwei Doppel, zwei Einzel und dann noch einmal drei Doppel mit jeweils zwei Sätzen gespielt“, erklärt Stefan Ehlers. Gespielt wird jeweils, bis ein Spieler beziehungsweise Team sechs Tore erzielt hat. Ein Match dauert daher ohne Probleme auch mal zwei Stunden und mehr. Der Schlüssel zum Erfolg war für den Kapitän die mannschaftliche Geschlossenheit: „Wir hatten eine harmonische Mannschaft. Deswegen haben wir das Aufstiegsturnier gewonnen.“

Für die Kickerfreunde Bremen bedeutet das, dass sie in der nun anstehenden Saison in der Ü50-Bundesliga mitmischen. Ähnlich wie bei anderen Randsportarten ist der Spielplan deutlich komprimierter, schließlich haben die Spieler neben dem Hobby auch noch Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Und da die Teams im Oberhaus aus dem ganzen Bundesgebiet kommen, wären regelmäßige weite Fahrtwege bei wenigen Sponsoren mit einem enormen Kostenaufwand vrbunden. Aus diesem Grund wird eine ganze Saison an zwei Spieltagen ausgetragen, die beide in Uckerath steigen. „An einem Spieltag haben wir dann mehrere Spiele. Das heißt: Freitag hin und zwei Übernachtungen. Dort hat jede Mannschaft dann einen Heimtisch“, schildert Ehlers. Und der Tisch ist – ähnlich wie der heimische Rasen im Fußball – ein Faktor, der sich auf Sieg und Niederlage auswirken kann, weiß der Syker. Im Norden kommen andere Modelle zum Einsatz als in Mitteldeutschland. Da geht es um die Abstände zwischen den einzelnen Spielern, aber auch um die Beschaffenheit der Bälle. „Es ist immer schwierig, sich auf einen Tisch einzustellen“, spricht Ehlers aus Erfahrung. Denn die Abstände zwischen den Spielern und der Glättegrad eines Spielballs kommen den verschiedenen Techniken entgegen – oder eben nicht. „Am Heimtisch ist man normalerweise besser“, sagt Ehlers. Nach einem körperlich anstrengenden Sport mag das zwar im ersten Moment nicht klingen. Routinier Ehlers weiß aber auch: „Mit fortschreitender Spieldauer bist du nach jedem Schuss platt.“

Gerade als Abwehrspezialist, wie er einer ist, müsse man in den 15 Sekunden, die der Gegner laut Regelwerk pro Schuss zur Verfügung hat, immer konzentriert sein. Sonst klingelt es ganz schnell im eigenen Gehäuse. Nun in der höchsten Spielklasse anzutreten „ist schon ein Erfolg, auf den wir stolz sind“, sagt Ehlers, der parallel auch noch in der Landesligamannschaft spielt. Er sei das erste Mal auf höchster Ebene unterwegs. Was sein Team im Oberhaus erwartet, vermag er noch nicht so recht einzuschätzen – die meisten Gegner sind unbekannt. „Wir sind auch etwas nervös“, gibt der Mannschaftsführer zu. Veteran Thorsten Petersen kenne die meisten Spieler und könne sie analysieren. Die für den Klassenerhalt notwendigen Siege müssen die Kickerfreunde aber erst einmal einfahren. „Als Aufsteiger musst du erst mal die Liga halten“, gibt Ehlers entsprechend zurückhaltend das Saisonziel aus. In Kneipen ist der Kickerfreund derweil nur noch selten am Kickertisch anzutreffen. „Dort hat man viele Schieber, Zieher und Dreher“, erzählt der Routinier. Wie in jedem anderen Sport auch sucht man sich eben lieber Gegner aus, die auf einem ähnlich hohen Niveau agieren. „Wenn du etwas sehr gut kannst, ist es gegen Amateure einfach doof“, sagt Stefan Ehlers.