Von 2012 bis 2014 trug Mike Barten das Wappen des TSV Melchiorshausen auf seiner Brust. (Udo Meissner)

Hannover/Bremen. Fast sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass der ehemalige Werder-Profi Mike Barten dem TSV Melchiorshausen den Rücken kehrte. Zwei Jahre, in der Zeit von 2012 bis 2014, hatte er beim damaligen Fußball-Landesligisten als Spielertrainer agiert, ehe er dem Lockruf von Hannover 96 nicht widerstehen konnte. Während die Melchiorshauser, unterbrochen von einem kurzzeitigen Intermezzo in der Bremen-Liga, immer noch in der Landesliga agieren, nahm die Trainer-Karriere von Barten ihren Lauf. Der Fußball-Lehrer übernahm bei den Roten zunächst die U16. Weitere Stationen beim Traditionsverein aus der niedersächsischen Landesmetropole, bei dem der 46-Jährige bis heute tätig ist, sollten folgen. Derzeit coacht Barten die U17 der 96er, die in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost angesiedelt ist und den neunten Platz belegt. Auch hier ruht wegen der Corona-Pandemie der Ball.

Seine Spieler hat er deswegen mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet, die von den Athletik-Trainern des Nachwuchsleistungszentrums, das im Jahre 2016 unter dem Namen „96 – Die Akademie“ eröffnet wurde, regelmäßig kontrolliert werden. „Auch ich hocke ansonsten zu Hause, schaffe jetzt mal was im Garten. Man kann nirgendwo hin, passt auf und ist sehr vorsichtig, wäscht und desinfiziert sich die Hände. Es ist schon ein komisches Gefühl. Die Familie ist gesund und alles ist momentan okay“, erzählt Barten, der mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Bremen-Arsten lebt und daher regelmäßig zum Job nach Hannover pendelt. „Man versucht, sich fit zu halten. Ich mache entweder im Garten oder drinnen Sport. Wir haben als Familie mit Yoga angefangen“, verrät der Trainer, der in Lübeck aufwuchs und dann im Jahre 1989 in den Nachwuchsbereich des SV Werder Bremen wechselte.

Bundesliga-Debüt auf dem Betze

Im Jahr 1993 schaffte der ehemalige Abwehrspieler den Sprung in die Amateurmannschaft der Werderaner, später auch in den Kader der Bundesligaelf. „Mein erstes Bundesligaspiel für Werder absolvierte ich unter Trainer Felix Magath im Jahre 1999 im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Das Spiel vor vollen Rängen auf dem legendären Betzenberg verloren wir zwar mit 0:4, war aber dennoch ein Highlight in meiner Karriere. Mir gelang sogar ein Tor, das jedoch aberkannt wurde, weil Marco Bode dem Kaiserslauterer Schlussmann angeblich die Sicht versperrte“, erinnert sich Barten an sein Bundesliga-Debüt. Das Tor der Lauterer hütete damals übrigens Andreas Reinke, der im Jahre 2004 als Schlussmann mit dem SV Werder das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg holte.

Weitere Höhepunkte seiner aktiven Karriere waren für Barten auch die beiden Spiele des Uefa-Cup-Viertelfinales gegen den späteren Finalisten Arsenal London im Jahre 2000. „Wir verloren in London mit 0:2 und auch zuhause mit 2:4. Ein Highlight war das Spiel in London im stimmungsvollen Highbury, dem damaligen Stadion von Arsenal. Die Fans haben 90 Minuten lang gesungen“, denkt Barten nur zu gern an die Gänsehaut-Atmosphäre bei den Gunners zurück. 2003 verließ er Werder, es folgten Stationen beim SC Weyhe, Erzgebirge Aue, SV Wilhelmshaven sowie beim FC Oberneuland. Der Nord-Regionalligist Oberneuland war dann in der Saison 2008/2009 auch die erste Trainerstation von Barten. An der Seite von Dieter Eilts arbeitete er schließlich von November 2008 bis März 2009 als Co-Trainer beim FC Hansa Rostock. Nach einer Zeit als Marketing-Mitarbeiter beim SV Werder landete er als Coach erneut beim FC Oberneuland, anschließend 2012 in Melchiorshausen, bis es ihn im Jahr 2014 nach Hannover verschlug. „Ich verfolge natürlich noch, wie sich die Melchiorshauser so schlagen“, sagt Barten, dessen Schwager Lars Behrens derzeit den Trainerposten beim Landesligisten inne hat. „Wir sehen uns natürlich noch regelmäßig“, beschreibt Barten den Kontakt zum Familienmitglied.

Stendels Co-Trainer bei 96

Nach seinem Wechsel in die niedersächsische Landeshauptstadt betreute Barten zunächst die U16 von Hannover 96 in der Niedersachsenliga. „Nach drei Monaten wurde ich dann zudem Jugend-Koordinator für den Bereich U10 bis U14, war außerdem Ansprechpartner der Fußball-Eliteschule in Hemmingen, schulische Heimat der Spitzentalente von Hannover 96“, schildert Barten weitere Aufgabenfelder. 2016 agierte Barten dann für einige Wochen als Co-Trainer der Bundesliga-Mannschaft an der Seite von Daniel Stendel, der momentan beim schottischen Erstligisten Heart of Midlothian als Chefcoach unter Vertrag steht. Stendel folgte in Hannover übrigens auf Thomas Schaaf. Doch den Abstieg aus der Eliteliga konnte das Duo Stendel und Barten auch nicht mehr verhindern. „Daniel hatte mich damals gefragt, fand, dass wir ähnlich ticken. Ich bin gut mit ihm klar gekommen. Da musste ich nicht lange überlegen. Es war eine schöne Zeit und toll, da mal reinzuschnuppern“, kommentiert Barten.

Besonders in Erinnerung ist ihm das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach geblieben, das mit 2:0 gewonnen wurde. „Das Stadion war voll und die Fans haben gefeiert“, erinnert sich Barten, der bei dieser Begegnung auch seinen ehemaligen Spieler André Hahn wieder traf, der auf Gladbacher Seite agierte und den er in der Saison 2008/09 beim FC Oberneuland unter seinen Fittichen hatte. „Nach Spielschluss hat André mir sogar sein Trikot überreicht“, schildert Barten die schöne Geste seines einstigen Schützlings. Auch der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehende Karim Bellarabi spielte 2008/09 beim FC Oberneuland, damals noch in der A-Jugend. „Im Fußball muss man an sich glauben. Die Beispiele von André und Karim sind tolle Geschichten, die zeigen, welchen Weg man einschlagen kann“, freut sich Barten über den positiven Karriere-Verlauf seiner beiden ehemaligen Akteure.

Seit zwei Jahren bei der U17

Nach der Co-Trainer-Tätigkeit in der Bundesligaelf vertraute man Barten im Sommer 2016 den Job als Coach der zweiten Mannschaft an, die auch heute noch in der Regionalliga Nord agiert. Bis 2018 betreute er das Team. Highlights in dieser Periode waren die Eröffnung des schmucken Nachwuchsleistungszentrums und ein 1:0-Sieg gegen die U23 des VfL Wolfsburg. „Der Siegtreffer fiel in der 90. Minute. Der Erfolg ebnete uns den Weg zum späteren Klassenerhalt“, betont Barten die Bedeutung des wichtigen Triumphs.

Seit Sommer 2018 trainiert er jetzt die U17, sein Vertrag in Hannover endet nach dieser Spielzeit. „Ich habe viel gemacht und machen dürfen bei 96. Sechs Jahre sind eine wirklich lange Zeit. Ich habe das Gefühl und verspüre jetzt den Drang, etwas Neues machen und erleben zu müssen“, sagt Barten zu seinen Zukunftsplänen.