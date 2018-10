Natürlich auch, um rekonvaleszenten Spielern wie Dominik Mahn, der ein Dreivierteljahr ausgefallen war, oder Jannis Behrendt Spielpraxis zu ermöglichen. „Da haben wir heute sicherlich einige Probeläufe gemacht“, erläuterte TSV-Trainer Thorsten Eppler nach dem Abpfiff sein Hauptanliegen, „aber wir haben die Partie über 70 Minuten offengehalten, damit können wir zufrieden sein.“

Zumal die beiden genannten Akteure schon in der ersten Halbzeit auf sich aufmerksam machten. Jannis Behrendt schickte mit einem Traumpass über 30 Meter Dominik Mahn in den Strafraum, der eiskalt vollstreckte (33.). Der FC war in der Folge das präsentere Team, erarbeitete sich eine Reihe von Torchancen. Lars Mesloh gelang noch vor der Pause und nach einem Eckball per Kopf der Ausgleich (39.). Auch der zweite Durchgang blieb lange eine offene Angelegenheit. Zehn Minuten waren gespielt, da schlug Jannis Behrendt einen Freistoß in den Strafraum, den Bastian Böttjer direkt zum eingewechselten Jean-Charles Luyindula ablegte – das 2:1 (58.). Doch wieder schlugen die Gäste zurück. Marian Pingel fasste sich aus 14 Metern ein Herz, sein Schuss ins lange Eck wurde zwar nur leicht, aber unhaltbar für TSV-Keeper Sascha Kleemann abgefälscht (60.).

Sulingen wollte die Meisterschaft unbedingt an diesem 29. Spieltag klarmachen, legte einen Gang zu und drängte die Hausherren zurück. In der 77. Minute setzte sich Svend Kafemann nach feinem Pass von der rechten Seite gegen zwei Lahauser Verteidiger durch, zog ab und traf zum 3:2 für den FC. Nun war den Gastgebern der Kräfteverschleiß anzumerken, der Meister wirkte frischer und zielstrebiger. Ein Freistoß für den TSV führte zum 2:4-Endstand: Statt das Spielgerät lang in die gegnerische Hälfte zu dreschen, versuchten sich die Gastgeber im kleinteiligen Spielaufbau. Der eingewechselte Torben Wiegmann spritzte dazwischen, ging allein auf Sascha Kleemann zu und ließ dem Schlussmann keine Abwehrmöglichkeit (89.).