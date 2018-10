Der TV Stuhr um Jan-Hendrik Schwirz, Janik Troue und Janis Öhlerking (v. l.) hatte am Ende das Nachsehen. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Sie können einem richtig leidtun, die Fußballer des Landesliga-Neulings TV Stuhr. Bis zur 92. Minute lief im Abstiegsduell gegen den SV B-E Steimbke alles auf ein torloses Remis hinaus. Dann machte Steimbkes Angreifer Marcel Wind mit einem platzierten Kopfball alle Hoffnungen auf den fünften Stuhrer Saisonpunkt zunichte. Durch die Last-Minute-Pleite fielen die Platzherren in der Tabelle auf den letzten Platz zurück.

Der Steimbker Coach Volker Datan strahlte nach der Partie nur so vor Glück: „Die Erleichterung in unseren Reihen ist nach diesem ersten Erfolg riesengroß. Wir hatten mehr vom Spiel. Daher fand ich, dass unser Sieg durchaus verdient war, zumal wir auch das Plus an Chancen verzeichnet haben. Dennoch möchte ich nicht verhehlen, dass die Stuhrer vor allem bei ihren Standards stets gefährlich waren und auch zu Treffern hätten kommen können.“

Es zeichnete sich erneut frühzeitig ab, dass die Stuhrer auch gegen den vor der Partie Tabellenletzten bis an die Leistungsgrenze würden gehen müssen, um den ersehnten zweiten Saisonerfolg einzufahren. Mit hoher Intensität und hohem Tempo wurde verbissen um jeden Ball gekämpft. Die Geschwindigkeit, die beide Mannschaften dabei an den Tag legten, war schon beeindruckend und nicht ansatzweise mit der der Stuhrer Bezirksliga-Begegnungen aus der Vorsaison vergleichbar. „Das war ein rassiges, temporeiches Duell. Dafür, dass zwei Abstiegskandidaten aufeinandertrafen, haben sich beide Teams gut versucht“, beobachtete Datan. Dem pflichtete auch sein Stuhrer Kollege Christian Meyer bei. „Das war ein umkämpftes Spiel. Es wäre auch okay gewesen, wenn es am Ende unentschieden ausgegangen wäre. Von der Physis her ist die Landesliga eine andere Welt“, sah auch er einen deutlichen Unterschied zu vergangenen Bezirksliga-Zeiten.

Chancen auf beiden Seiten

Die Voraussetzungen, gegen die zuvor erst mit einem Zähler auf der Habenseite ausgestatteten Steimbker den ersten Heimerfolg einzufahren, waren für den TVS nicht die schlechtesten. Hochmotiviert gingen die Platzherren die Aufgabe an. Bereits nach zwei Minuten verpasste Stürmer Riccardo Azzarello, der zum Kopfball hochstieg, eine Flanke von Fabian Bischoff. Der quirlige Dimitri Steen zielte noch in derselben Spielminute mit seinem Schuss knapp neben das Tor. Kurz darauf hatten die Stuhrer großes Glück, dass Schiedsrichter Lorenz Müller (Hannover) ein Einsteigen von Innenverteidiger Janik Troue gegen Jan Rieckhof nicht mit einem Foulelfmeter ahndete (5.). Fünf Minuten später lenkte Daniel Bischoff einen Distanzschuss von Wind zur Ecke. Und auch der frei stehende Jan-Niklas Remmert fand im Stuhrer Keeper seinen Meister (16.).

Seine eindrucksvolle Schusstechnik demonstrierte daraufhin Stuhrs Youngster Tim Langreder, dessen Versuch aus mehr als 25 Metern auf der Oberkante der Latte landete (20.). Doch auch die Gäste vergaben durch Rieckhof, der eine Flanke von Remmert per Kopf verpasste (24.), und Ole Wesemann, dessen Kopfball nach erneuter Remmert-Flanke zunächst abgeblockt worden war und dessen Nachschuss anschließend am Tor vorbeistrich (41.), ihre Chancen auf den Führungstreffer.

Auch in der zweiten Hälfte verzeichneten beide Teams Möglichkeiten, den Abstiegsgipfel zu entscheiden. „Wir waren kämpferisch da und haben im Rahmen unserer Möglichkeiten alles reingehauen. Zwischendurch haben wir ein bisschen zu zögerlich und ängstlich agiert“, bilanzierte Meyer. Nach einem Stuhrer Angriff über Adrian Herrmann kam Jenno Bülders einen Schritt zu spät (60.). Fünf Minuten später gelang es Bülders nicht, einen zuvor aufsetzenden Flankenball von Fabian Bischoff zu drücken. Sein Kopfball landete über dem Querbalken. Nach einer Ecke von Langreder köpfte der kurz zuvor eingewechselte Timo Wetjen ebenfalls über das Tor (69.).

Auf der Gegenseite klärte Janis Öhlerking einen Schuss von Angin Haido, an dem Daniel Bischoff noch dran war, kurz vor der Linie (80.). Wegen wiederholten Foulspiels sah dann Stuhrs Mannschaftsführer Fabian Bischoff die Gelb-Rote Karte (82.). Dennoch bot sich den Platzherren nach einem Einwurf von Peters auch in Unterzahl noch die große Siegchance, als Troue zunächst aus der Distanz am Steimbker Torhüter Sebastian Schwarzenberg scheiterte, der anschließend auch noch den Nachschuss von Steen parierte (88.). Dann die verflixte letzte Minute aus Stuhrer Sicht: Mit der letzten Aktion des Spiels kamen die Gäste doch noch zum Auswärtstriumph. Nach Jan Kramer-Hoffmanns Flanke schraubte sich Marcel Wind eine Etage höher als seine Stuhrer Gegenspieler und köpfte wuchtig und platziert ein (90.+2).