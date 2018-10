Die Fahrer lassen den Staub wirbeln am Hillmannring. In Osterholz fand das Finale des Niedersachsen-Cups statt. (Fotos: Braunschädel)

Syke-Osterholz. Peter Jüttner hat es eilig. Die letzten Schritte legt er sogar im Laufschritt zurück – in voller Montur, versteht sich: Die Stiefel trägt er noch, genauso wie die Protektoren unter dem blau-weiß-orangefarbenen Trikot mit der Nummer 35 und der Aufschrift „Jüttner“. Nur den Helm hat er abgenommen. Schweiß und ein bisschen Staub auf seiner rechten Wange verraten die Anstrengungen, die gerade erst hinter ihm liegen. Über seinen Lauf hat er nur kurz gesprochen, dabei hätte er so einiges zu erzählen gehabt nach einem Sturz direkt nach dem Start und einer furiosen Aufholjagd danach. Doch Zeit zum Reden gibt es später noch genügend. Jetzt muss Peter Jüttner erst einmal zurück zur Strecke. Schließlich sitzt direkt nach seinem Rennen in der Seniorenklasse S50 sein Sohn Jannis im Sattel und wird sich durch den Hillmannring in Osterholz arbeiten, mit vollem Körpereinsatz, mit höchster Konzentration und dem einen oder anderen sehenswerten Sprung. Das will Jüttner senior auf keinen Fall verpassen.

Motocross ist bei den Jüttners aus Minden so etwas wie eine Familienreligion. Papa Peter ist Fahrer der zweiten Generation. Schon sein Vater entdeckte die Leidenschaft für den spektakulären Sport auf den Motorrädern mit den grobstolligen Reifen, die sich in den sandigen Boden graben und herrlich viel Staub aufwirbeln, für sich. Peter selbst drehte mit 18 Jahren seine ersten Runden, „aber ich hatte vorher schon ein Mofa und ein Moped“, spielten Zweiräder schon zuvor eine wichtige Rolle im Leben des heute 56-Jährigen. Er gehört in seiner Klasse zum Besten, was der Niedersachsen-Cup, dessen Finale am Hillmannring stattfindet, zu bieten hat. Er sichert sich den Titel, zum zweiten Mal nach 2016. „Gar nicht mal so schlecht, oder?“, sagt er lachend.

Gerade hat er ein gemeinsames Foto mit Sohnemann Jannis gemacht. Auch der 18-Jährige, der als Kind immer als Zuschauer dabei war, wenn sein Vater auf der Piste um den Sieg fuhr, hält einen Pokal in den Händen. Er hat sich am Hillmannring die Vizemeisterschaft in der in diesem Jahr neu eingeführten Klasse der Maschinen mit 100 bis 125 Kubikzentimeter Hubraum gesichert. „Es war ein gutes Jahr“, stellt er strahlend fest. Der Einzige im Bunde ohne etwas Blechernes in der Hand ist Lasse. Der 13-Jährige ist der Jüngste der Jüttners beim Niedersachsen-Cup und hatte es besonders schwer. Er ist von der Klasse MX4 mit bis zu 65 Kubikzentimeter Hubraum, in der er im Vorjahr die Meisterschaft gewann, in die MX3 mit bis zu 85 Kubikzentimeter Hubraum aufgestiegen. „Den Unterschied merkt man schon“, hatte Lasse zu kämpfen. Doch auch er schlägt sich wacker, belegt in der Jahreswertung Platz sechs. Da Lasse als Jüngster der drei Jüttners mit dem Motocrossfahren begonnen hat, hat er beste Voraussetzungen, ein sehr guter Fahrer zu werden. „Je früher du anfängst, desto besser wirst du am Ende auch“, erklärt Peter, dass jede Runde wichtig ist. Jede Erfahrung im Kampf ums Gleichgewicht auf dem unebenen Boden, um eine saubere Landung nach einem Sprung über die zahlreichen Hügel und jede durchfahrene Kurve, ob ganz eng oder ganz weit, zählt.

Wie so viele der insgesamt 100 Fahrer sind die Jüttners bereits am Freitag zum Hillmannring gereist. Ihr Wohnwagen ist nur einer von vielen, das Gelände in Osterholz erinnert an einen Trailerpark für Motorsport-Enthusiasten. Die Jüttners haben den ersten der drei Tage genutzt, um die Strecke genauer unter die Lupe zu nehmen und sie im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren. Sie kennen den Hillmannring zwar schon seit Jahren, aber diese Prozedur ist unerlässlich. „Wir machen untereinander eine Streckenbesprechung, bei der wir schildern, was uns aufgefallen ist“, ist laut Peter schon im Vorfeld Teamarbeit gefragt. Dann beginnt früh die Nachtruhe, um am Renntag in guter körperlicher Verfassung zu sein.

Die Familie reist mit

An diesem Tag ist auch die Unterstützung größer: Die Familie ist nachgereist und drückt vor Ort die Daumen. Das gehört bei den Jüttners dazu – genau wie die Rennsuppe, die Peter, Jannis und Lasse noch zu sich nehmen. Was das ist? „Eine Hühnersuppe“, antwortet Peter und lacht. Sie liegt nicht schwer im Magen und füllt zudem die Wasserspeicher auf. Perfekt also, denn der Schweiß fließt in Strömen. „Unter dem Helm und der Schutzkleidung ist es ganz schön warm“, sagt Jannis. Das ist jedoch nicht die einzige Herausforderung auf der Strecke: „Man muss sich wirklich konzentrieren. Wenn man dann noch die ganze Zeit in Zweikämpfe verwickelt wird, ist man nach dem Rennen komplett platt. Dann kann man kaum noch das Motorrad abstellen“, macht Jannis deutlich, dass Motocross viel mehr als nur Fahren ist. Dementsprechend viel tun die Jüttners für ihren Erfolg. Sie fahren Mountainbike, nutzen das Rudergerät daheim und machen Krafttraining. „Du musst schon was machen“, reicht Talent allein laut Peter nicht aus. Deshalb waren die Jüttners zur Vorbereitung im Frühjahr in Ungarn: „Fahrerisch und technisch haben wir dort noch einmal viel gelernt.“

Der Erfolg kommt also nicht von ungefähr. Auch am Hillmannring nicht. Selbst als Peter beim zweiten Wertungslauf stürzt und ans Ende des Feldes zurückfällt, fährt er noch Stück für Stück nach vorn bis auf Platz zwei. Training, Talent, Kämpferherz und Unterstützung der ganzen Familie – das sind die Bausteine des Erfolgs der Jüttners, die am kommenden Wochenende am Rennen „Vor den Toren Hannovers“ teilnehmen werden. Doch am Ende steht für das Trio das gleiche an oberster Stelle wie für alle anderen Motocross-Begeisterten, die sich in Osterholz eingefunden haben: „Das Wichtigste ist der Spaß und dass wir heil und sicher ankommen.“