Friedhelm Famulla hat einen neuen Trainerjob gefunden: Ab Sommer heuert der scheidende Coach des Fußball-Kreisligisten TSV Weyhe-Lahausen beim Ligarivalen TSV Bramstedt an. Das teilte am Sonntag Bramstedts Fußballspartenleiter und Spieler Daniel Zimmermann mit. Famulla zur Seite stehen wird Jens Meyer als Co-Trainer. Die Bramstedter werden seit dem Winter von Jan Lehmkuhl trainiert, der auch beim TSV Bassum in der C-Jugend an der Seitenlinie steht. Ab Sommer heuert er bei den B-Junioren des TuS Sudweyhe an. Für Famulla ist der TSV Bramstedt alles andere als eine unbekannte Station: Fünf Jahre lang trainierte er die Mannschaft bereits und stieg unter anderem zweimal mit ihr auf. Seinen Rückzug in Lahausen gab der Coach vor Beginn der Restrunde bekannt. Der Aufstieg in die Bezirksliga ist nun seine Abschiedsmission.