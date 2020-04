Alles andere als begeistert: Friedelm Famulla erhebt Vorwürfe gegen den SC Twistringen. (Thorin Mentrup)

Eine Sache ist Friedhelm Famulla klar: „Wie in allen Sportarten fehlt es auch im Fußball an Nachwuchs“, sagt der Trainer der Herrenmannschaft des Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf. Besonders die Jugendspieler, die aus Mörsen und Scharrendorf stammen, will er im Klub halten. Doch immer gelingt das nicht. Benno Schmidts Stammverein etwa ist der SVMS, doch den Sprung in den Herrenbereich macht er beim SC Twistringen. Das ärgert Famulla – vor allem weil Mörsen und der SC Twistringen seit der Saison 2011/12 eine Jugendspielgemeinschaft (JSG) bilden.

Die JSG befürwortet Famulla, der seit Winter wieder Trainer in Mörsen ist und zuvor beim Bezirksligisten Twistringen war. Schließlich profitieren beide Seiten davon, dass die Leistungsmannschaft in der Landesliga spielt. Ein guter Grundstein für die Zukunft, egal ob beim SCT oder beim SVMS. Auch dass Spieler zwischen beiden Vereinen hin- und herwechseln, ist nicht ungewöhnlich. Beispiele sind Simon Beuke, Christoph Harms oder Jonas Wilkens, der im Sommer nach Mörsen zurückkehrt. Der Austausch ist ständig da. Warum also ärgert sich Famulla? Das liegt daran, dass Schmidt ein Jugendspieler ist. Diese, so der Trainerwunsch, sollten in ihrem Stammverein den Schritt in den Seniorenbereich vollziehen.

Vertrag? Oder Fairness?

Das ist eine Idealvorstellung. Doch die geht nicht immer auf: Aaron Djulic, ebenfalls A-Jugendkicker der JSG mit Mörsen als Stammverein, hat sich früh für den SCT entschieden. Da war Famulla noch Coach. Bei Schmidt hoffte Famulla aber auf einen Verbleib. „Wir haben mit ihm geplant“, bekräftigt der Trainer. Für den Sinneswandel macht er die Twistringer verantwortlich. Weil sich die Trainingszeiten von Herren und A-Jugend überschneiden, habe man die Nähe ausgenutzt, um das Talent gezielt anzusprechen. Für Famulla ein Unding: „Innerhalb der SG wirbt man keinen Spieler ab.“ Er erwarte, dass sich in Zukunft etwas ändere: Ein Vertrag etwa, der Jugendspieler an den Stammverein binde. „Die andere Variante wäre, einfach fair zu bleiben und die Jungs nicht zu überreden.“ Anderes Verhalten könne zum Ende einer JSG führen.

SVMS-Vorsitzender Andreas Siegmann äußert sich weniger drastisch: „Ich muss den Laden zusammenhalten“, erklärt er. Dass Famulla aus der Perspektive der ersten Herrenmannschaft anders auf die Situation blicke, sei verständlich. Dass auch ihm der Wechsel nicht schmeckt, ist allerdings herauszuhören: „Er hat bei uns mittrainiert und Einsatzzeiten bekommen, mehr kann man nicht leisten.“ Allgemein müsse man auf beiden Seiten – also beiden Vereinen – aufpassen, „dass sich alles die Waage hält“.

Der Jugendspieler entscheidet

Ein paar hundert Meter weiter kann man den Ärger nicht nachvollziehen. „Wir können den Jungs nicht aufzwingen, wo sie spielen. Sie sind erwachsen“, weiß Trainer Uwe Küpker, dass ein Vertrag auf tönernen Füßen stünde und rechtlich kaum durchsetzbar wäre. Dass man sich mal mit den Jungkickern austausche, wenn man sich auf dem Sportplatz treffe, sei vollkommen normal. „Aber wir haben niemanden abgeworben“, unterstreicht Küpker. Dass Famulla ein Fass aufmache, könne er nicht verstehen. Auch Co-Trainer Michael Schultalbers sagt: „Ich glaube nicht, dass wir uns falsch verhalten haben.“ Man habe Schmidt die Entscheidung überlassen.

Für Küpker steht fest: „Für die Jugendspieler gibt es diese strikte Vereinstrennung durch die JSG nicht mehr.“ Das bestätigt Schmidt: „Für uns ist es kein Thema, wer aus welchem Verein kommt.“ Der Verteidiger sagt zwar, von der SCT-Seite angesprochen worden zu sein, wie seine Zukunftsplanung sei, macht seinen Wechsel allerdings nicht daran fest: „Für mich ist Fußball ein Hobby, das ich mit meinen Freunden ausüben möchte. Mit ihnen möchte ich auch im Herrenbereich spielen.“ Zu diesem Freundeskreis zählt etwa Tom Thiede, der bereits in der Twistringer Herrenmannschaft gespielt hat und dort bleiben wird. Er und Schmidt sind sogar Arbeitskollegen, tauschen sich also tagtäglich aus. Auch darüber, wie es weitergeht. „Da findet auch eine Beeinflussung statt. Aber das kann man niemandem vorwerfen“, so Schultalbers. Das Pendel könne dann auch mal Richtung Mörsen ausschlagen. Für Schmidt steht fest, dass er unter anderem mit Kumpel Thiede weiterkicken will. Er habe intensiv überlegt, was er machen wolle, und dem SVMS dann im persönlichen Gespräch abgesagt. „Ich kann verstehen, dass die Verantwortlichen traurig sind, auf der anderen Seite ist es aber meine Entscheidung.“