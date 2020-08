Gibt die Richtung vor: Mörsens Friedhelm Famulla will seine Elf zu einer erfolgreichen Saison coachen.

Mörsen. Anfang Januar kehrte Friedhelm Famulla zum SV Mörsen-Scharrendorf zurück, so richtig los geht seine dritte Amtszeit beim SVMS allerdings erst im September mit dem Auftaktspiel der neuen Saison gegen den TVE Nordwohlde. Rund neun Monate, zwei Vorbereitungen und eine Corona-Pause muss er auf sein erstes Pflichtspiel als Wieder-Mörsener warten. „Das ist echt kurios“, sagt der erfahrene Übungsleiter. In diesem Zeitraum hat sich bei seiner Elf einiges getan. So viel, dass Famulla mit viel Optimismus auf die neue Serie blickt.

Das Team, das der Coach im Winter übernahm, und das, mit dem er in die Spielzeit 2020/21 startet, hat sich verändert. Runderneuert wäre sicherlich der falsche Begriff, sind doch nach wie vor Leistungsträger wie etwa Torhüter Marcel Bavendiek, Abwehrchef Simon Beuke, Mittelfeldmotor Dirk Landwehr oder Angreifer Christian Horstmann wichtige Stützen. Um diese Korsettstangen, zu denen auch Andre Nienaber, Bjarne Uhlhorn oder Kay-Simon Sommerfeld zu zählen sind, sind die personellen Möglichkeiten allerdings gewachsen. Den Abgängen von Lüder Uhlhorn (SC Twistringen) und Malte Wilken (FC Sulingen II) stehen sechs Neuzugänge gegenüber, von denen sich Famulla einiges verspricht. Und zwar nicht nur mehr Alternativen, sondern auch einen Qualitätssprung.

„Wir haben klasse Neuzugänge“, zeigt sich der Übungsleiter überzeugt von dem neuen Sextett. Im Vergleich zum Winter macht er einen deutlichen Schritt nach vorn aus. Mit Maciej Ciupka und Ervi Mbiyeya zählen nun zwei Spieler zum Aufgebot, die zuletzt das Trikot des SC Twistringen trugen, aber eine Pause eingelegt hatten. Auf Betriebstemperatur wähnt Famulla beide. „Maciej war nur eine Jahr raus, er hat sich schnell akklimatisiert“, sieht er im Mittelfeldspieler eine Soforthilfe. Mbiyeya braucht noch etwas Zeit. „Ervi hat mehrere Jahre nicht gespielt, das kann man merken. Aber er wird in jedem Training und in jedem Spiel besser“, sagt „Famu“. Die Physis ist kein Problem, und an Motivation mangelt es dem Angreifer auch nicht. „Ervi ist total willig. Er hat sich sogar einen Ball mit nach Hause genommen, um seine Technik zu verbessern“, berichtet der Trainer vom Fleiß Mbiyeyas. Als der 22-Jährige wegen einer leichten Zerrung nicht fußballerisch arbeiten konnte, legte er eine Fitnesseinheit ein. „Ein tolles Zeichen“, findet Famulla.

Seine Fußballpause hat Maciej Ciupka (rechts) beendet. Die Mörsener bauen voll und ganz auf den Mittelfeldspieler.

Der Trainer freut sich auch auf einen guten Bekannten: Jonas Wilkens kehrt vom SC Twistringen zurück. „Ich habe Jonas bereits trainiert und weiß, was er kann. Er hat große Fähigkeiten“, sagt Famulla. Von Wilkens versprechen sich die Mörsener einiges. Das gilt auch für Felix Kattau, der aus Nordwohlde gekommen ist. „Felix kann tierisch viel, ist antrittsschnell und hat eine Wahnsinnstechnik“, weiß Famulla um die Vorzüge des Angreifers, der bei seinem Ex-Klub ein noch heftigeres Seuchenjahr erlebte als die Mörsener.

Zwei interne Zugänge

Mit Jonas Wessels (zweite Herren) und Erik Brinkmann (A-Jugend) verzeichnet der SVMS zudem zwei interne Zugänge. Famulla traut beiden den Sprung in die Kreisliga zu. „Jonas hat gezeigt, was er drauf hat. In Bassum hat er positiv überrascht, als er reingekommen ist und ein Tor gemacht hat.“ Er müsse aber auch noch an sich arbeiten. Dasselbe gilt für Brinkmann. Dem Verteidiger will Famulla Zeit geben, um im Herrenbereich anzukommen. Er lobt vor allem die Zweikampfstärke des Talents, das von Beuke und Co. lernen soll.

An ein derart schwieriges Jahr wie das vergangene, als Mörsen im Keller feststeckte, glaubt Famulla nicht. „Mörsen hat in der letzten Saison deutlich unter Wert gespielt“, findet er. Das habe auch den Verletzungssorgen gelegen. Nun aber werden Dirk Landwehr, Niels Heuermann und Lukas Feldmann zurückerwartet. „Wenn alle gesund bleiben, haben wir eine tolle Truppe. Es macht unheimlich viel Spaß mit den Jungs“, fiebert Famulla dem Start entgegen. Diese Vorfreude spürt er auch bei seinem Team. „Alle brennen darauf, dass es losgeht.“

In der Nordstaffel der Kreisliga zählt der Coach den TSV Weyhe-Lahausen und den TuS Sudweyhe II zu den Favoriten. Dahinter erwartet er ein enges Rennen. „Von den acht Mannschaften kannst du niemanden abschreiben“, findet er und schließt explizit die beiden Aufsteiger mit ein: „Barrien und Bruchhausen-Vilsen haben noch sehr viel Aufstiegseuphorie.“ Insgesamt sei die Staffel sehr gut besetzt. Auch der Modus gefällt Famulla. „Die Entscheidung, in zwei Staffeln zu spielen, finde ich richtig gut. Jedes Spiel ist ein kleines Endspiel“

Es geht also von Beginn an um viel. Nach Nordwohlde trifft Mörsen auf den TV Neuenkirchen, dann Sudweyhe und den TSV Bramstedt. „Ein guter Start ist die halbe Miete“, sagt Famulla. Die ersten drei Teams je Staffel spielen im Frühjahr in der Aufstiegsrunde. Ob sein Team dann dabei ist? Famulla hält sich zurück, sieht seine Elf aber gerüstet. „Wir haben uns etwas ausgedacht und einen guten Mittelweg gefunden“, lässt er sich mit Blick auf die taktischen Überlegungen nicht in die Karten schauen. Klar ist: Er wird mehr Möglichkeiten haben. Die Grundlage stimmt also.