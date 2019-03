Sudweyhe. Die B-Junioren des TuS Sudweyhe haben in der Fußball-Landesliga Hannover die Chance verpasst, noch einmal zur Spitzengruppe aufzuschließen. Beim unmittelbaren Konkurrenten JFV Calenberger Land II setzte es für die Mannschaft von Trainer Andreas Weger eine 2:4 (1:2)-Niederlage. Einen Bärendienst erwies dabei Lukas Schewe seiner Elf. Aufgrund einer Beleidigung in Richtung eines Gegenspielers sah der Torjäger bereits in der 22. Minute die Rote Karte, sodass sein Team die restlichen 58 Minuten in Unterzahl agieren musste.

„Das war eine dumme Rote Karte. Diese Aktion hat mich richtig geärgert“, lautete die schonungslose Kritik Wegers. Glück hatten die Gäste bereits nach drei Minuten, als Torhüter Arne Weger einen Torschuss der Platzherren an den Pfosten lenken konnte. Von dort aus sprang ihm das Leder zurück in die Arme. Durch Mehmet Özün gingen die Hausherren dann in Führung (5.). „Da habe ich mehrere Spieler der Calenberger im Abseits gesehen“, bemängelte Weger. Es folgte der Platzverweis von Schewe (22.). Trotz der Dezimierung gelang Marco Weiner nur zwei Minuten später per Kopfball der Ausgleich. Tevin Reinhold brachte die Platzherren jedoch bald darauf erneut in Front (30.). Hamza Ata erzielte schließlich den dritten Treffer für den JFV (48.), ehe Noah Wilhelm eine scharf getretene Ecke von Jonas Grund zum Anschluss über die Linie beförderte (50.). Beim entscheidenden vierten Tor der Gastgeber von Jannik Moritz Schnabel wurden die Sudweyher ausgekontert (60.). „Auch hier habe ich erneut eine Abseitsposition gesehen. Wir konnten dieses Spiel offen gestalten. Aufgrund der langen Zeit in Unterzahl fehlten uns am Ende die Kräfte“, berichtete Weger.