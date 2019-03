Landesliga Bremen: Lars Behrens warnt vor den kommenden Gegner SV Lemwerder: „Das ist eine kompakte Mannschaft, die vor allem Offensiv sehr stark ist“, sagt der Coach des TSV Melchiorshausen. Das wird auch statistisch untermauert: Der SVL schießt im Schnitt pro Spiel zwei Tore. Aber auch der TSV sei offensiv nicht zu unterschätzen, so der Coach. Dennoch legt Behrens den Fokus zunächst auf die Defensive und möchte vor allem stabil stehen. „Das hat in den vergangenen Partien ganz gut funktioniert. Wir dürfen nur nicht nachlässig werden“, mahnt Behrens zur Vorsicht. Denn Fehler werden vom SVL gnadenlos bestraft, wie der TSV-Trainer weiß: „Im Rückspiel der vergangenen Saison waren wir über 90 Minuten spielerisch besser. Drei Konter führten am Ende aber trotzdem zu einer unglücklichen Niederlage“, spricht der TSV-Übungsleiter, der am Sonnabend gegen Lemwerder weiterhin auf Marvin Nienstermann verzichten muss., aus Erfahrung. „Marvin hat immer noch mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen.“

Anpfiff: Sonnabend, 15 Uhr in Melchiorshausen