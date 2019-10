Sah einen bemühten SCT, der aber schon sehr früh auf die Verliererstraße geriet: der neue Trainer Uwe Küpker (vorn), hier an der Seite von Co-Trainer Michael Schultalbers. (Thorin Mentrup)

Twistringen. Die Worte überließ Uwe Küpker seinem Partner Michael Schultalbers. So musste der Co-Trainer erklären, warum das Debüt des neuen Trainers des Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen misslang. Mit 0:2 (0:2) verloren die Blaumeisen bei der Küpker-Rückkehr gegen den TSV Wetschen. Einen Punktgewinn verloren die Gastgeber dabei schon sehr früh aus den Augen.

Die Hoffnung auf den großen Küpker-Effekt hatte sich für die Twistringer bereits nach 20 Minuten erledigt. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste mit 2:0, die Gastgeber spielten zudem in Unterzahl. „Die Messe war gelesen“, stellte Schultalbers fest. Bis zu diesem Zeitpunkt war aus Sicht der Blaumeisen quasi alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. In der fünften Minuten fällt Keeper Jannik Blome Wetschens Angreifer Finn Raskopp – Erdal Ölge traf vom Strafstoßpunkt aus zur TSV-Führung. „Ein klarer Elfmeter“, wusste Schultalbers, aber eben auch ein völlig unnötiger. „Jannik muss da nicht unbedingt rauskommen“, meinte der „Co“, weil das Foul doch am Strafraumrand stattfand. Raskopp nahm das lange Bein des Torhüters dankend an. „Das war der erste Nackenschlag“, meinte Schultalbers.

Der zweite folgte allzu bald: Aus einem eigenen Einwurf heraus liefen die Gastgeber in einen Konter. Kevin Reinking zündete den Turbo, zog an Phil Brunkhorst vorbei und wurde dann von Kim-André Harz gehalten. Der Wetschener fiel nicht, Schiedsrichter Nico Harzmeier unterbrach das Spiel trotzdem und schickte den Twistringer Linksverteidiger mit Rot vom Feld. „Wenn er ein Foul gibt, ist es eine klare Notbremse“, wusste Schultalbers, der dennoch von einer „sehr, sehr, sehr harten Entscheidung“ sprach. Umso bitterer, dass Ölge den Freistoß aus rund 18 Metern dann auch noch zum 0:2 nutzte. Ein weiterer harter Treffer für den SCT. „Das hatten wir uns natürlich ganz anders vorgestellt, das kann man nicht anders sagen“, wusste Schultalbers. Dem Start in die Partie verlieh er kurzerhand das Prädikat „beschissen“ – und traf es damit aus der Emotion heraus drastisch, aber ziemlich gut.

All das, was sich die Twistringer vorgenommen hatten, hatte Wetschen frühzeitig über den Haufen geworfen. Der SCT fand danach nicht mehr so richtig ins Spiel. Küpker beobachtete das Geschehen von der Seitenlinie, tauschte sich häufig mit Schultalbers aus, holte sich auch mal Rat von Torwarttrainer Jens Lange. Die Kommunikation untereinander schiebn zu stimmen. Doch weder Küpker noch Schultalbers, die ihr Team im 4-4-2-System aufgestellt hatten und nach dem Platzverweis auf ein 4-4-1 umstellten, konnten auf dem Platz für eine Wende sorgen. Auch nicht mit der Dreierkette nach der Pause.

Immerhin kassierten die Gastgeber bis zum Schluss keinen weiteren Gegentreffer mehr. Der SCT zerfiel nicht, hatte aber auch Glück, dass Wetschen einen Gang zurückschaltete und etliche Möglichkeiten ausließ. Es hätte schlimmer kommen können. Auf der anderen Seite hatten die Gasteber keine einzige klare Chance. „Wir hatten sicherlich zwei, drei gute Konteransätze, haben sie dann aber nicht gut genug ausgespielt“, erkannte Schultalbers, dass einiges fehlte. Natürlich auch das Selbstvertrauen und die volle Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten – aber auch der letzte Wille. Den vermisse das Trainerteam machmal, gab Schultalbers ehrlich zu. Das Thema Abstiegskampf wolle man häufiger auch auf dem Platz sehen. „Wir sind oft zu brav, müssen härter in die Zweikämpfe gehen, giftiger sein“, forderte er. Einstellung und Griffigkeit – beides werde vor allem bei den beiden nun anstehenden Auswärtsspielen in Drakenburg und Okel ganz wichtig sein, wusste er. „Das fordern wir auch ein.“ Dass Leben im Team ist, zeigte sich im ersten Durchgang: Da diskutierten Marco Obst und Lennart Bors lautstark über die Defensivarbeit. „Das ist dann nach dem Spiel aber auch schnell erledigt“, meinte Schultalbers.

Einer, der den Abstiegskampf vorlebte, war Nico Timme. Der aus der zweiten Mannschaft hochgezogene Offensivmann legte gegen Wetschen weite Wege zurück, zunächst ganz vorne drin, dann auf dem Flügel. Das dürfte auch Küpker zufrieden registriert haben. Ansonsten ließ sein Debüt nicht viele Schlüsse zu – bis auf den, dass die Moral stimmt, es aber auch noch sehr viel zu tun gibt.