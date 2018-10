In neue Höhen wollen sich Robin Mau und der TuS Sudweyhe aufschwingen. Mit dem 2:0-Erfolg beim SV Heiligenfelde ist der erste Schritt getan. (Janina Rahn)

Heiligenfelde. Von der schwachen Punktausbeute seines Teams hatte sich Christian Mach in den vergangenen Wochen die Laune nicht vermiesen lassen – und dennoch war seiner Stimme am Sonnabend eine gewisse Erleichterung anzuhören. Kein Wunder, durfte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe doch nach 49 Tagen mal wieder einen Sieg feiern: Mit 2:0 (1:0) setzte sich sein Team beim SV Heiligenfelde durch und beendete damit den Negativlauf von sieben Spielen in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. „Natürlich ist man dann auch erleichtert“, gab der Coach zu. Die Heiligenfelder dagegen kassierten die dritte Niederlage in Folge und blieben zum zweiten Mal hintereinander torlos. „Momentan ist es ein Auf und Ab“, kommentierte Trainer Torben Budelmann die Partie.

Den Sieg habe sich seine Mannschaft allemal verdient, fand Mach: „Ich glaube, wir haben kämpferisch alles angenommen, was auf uns zugekommen ist, und haben aus den Bedingungen das Beste gemacht. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ Fußball spielen war auf dem unebenen Untergrund in Heiligenfelde nicht möglich. Dementsprechend wenige gute Kombinationen sahen die Zuschauer. Die Heiligenfelder konnten sich kaum einmal entscheidend durchsetzen. Chancen waren absolute Mangelware für den SVH, der nicht wirklich an die gute Leistung vom Wetschen-Spiel anknüpfen konnte. „Im letzten Drittel war mir das zu wenig“, gab Budelmann zu. „Uns fehlt momentan die Durchschlagskraft.“

Auch die Gäste erspielten sich nur wenige Möglichkeiten. Sie legten den Fokus auf eine sichere Defensive, zumal mit Fabian Wöbken (Arbeit) und Patrick Weniger (Verletzung) zwei personelle Alternativen in der Hintermannschaft fehlten. Pascal Feldmann sorgte dafür, dass diese Ausfälle nicht ins Gewicht fielen. „Er hat es als Abwehrdirigent richtig gut gemacht“, verdiente sich der 22-Jährige, der vor Saisonbeginn aus Melchiorshausen gekommen war, ein Extra-Lob seines Trainers.

Erneut in den Fokus spielten sich auch zwei A-Jugendliche, die ihre Sache schon gegen Mühlenfeld sehr gut gemacht hatten: Timon Wolff und Robin Engelhardt machten am Sonnabend mit ihrer unbekümmerten, aber dennoch mannschaftsdienlichen Spielweise nachhaltig auf sich aufmerksam. Engelhardt erzielte nach etwas mehr als einer Stunde sogar den entscheidenden Treffer zum 2:0 – passenderweise nach Vorarbeit von Wolff. „Die beiden haben sich wieder sehr gut eingefügt“, freute sich Mach über das junge Duo.

Riekers bringt den TuS in Front

Die Führung für die Gäste hatte dagegen ein erfahrener Recke erzielt: Nico Riekers traf per Strafstoß, nachdem er selbst zuvor gefoult worden war (43.). Es war nicht die einzige Szene, in der Sudweyhes Kapitän im Mittelpunkt stand: Kurz vor Schluss sah er wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.+1). Nur acht Minuten zuvor war er erst verwarnt worden. Er wird dem TuS in der kommenden Woche fehlen. Für Mach war die Entscheidung zu hart: „Man hätte es bei Gelb belassen können“, fand er. Budelmann dagegen ärgerte sich darüber, dass seine Mannschaft sich durch individuelle Fehler vor beiden Toren um einen möglichen Zähler gebracht hatte. „Wir machen uns das Leben selbst schwer. Eigentlich war das ein typisches 0:0-Spiel.“ Mach hatte dagegen sein Team etwas stärker als die Gastgeber gesehen. Die eine oder andere Kontergelegenheit habe sein TuS allerdings nicht konsequent genug ausgespielt. Das konnten die Gäste allerdings verschmerzen. Denn letztlich überwog die Freude über das Ende der Durststrecke – das war Mach nach dem Spiel auch deutlich anzuhören.