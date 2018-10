Marcus Jensen führt die Setzliste der Bassumer Schützen an. (UDO MEISSNER)

Bassum. Im Februar haben sie Finalluft geschnuppert – und sie wollen mehr davon. Die Luftpistole-Schützen des SV Bassum von 1848 starten an diesem Wochenende in die neue Saison der Bundesliga Nord und haben ein festes Ziel: „Wir wollen natürlich, wenn es irgendwie geht, wieder das Finale erreichen“, unterstreicht Sportleiter Jens Voß die Ambitionen der Lindenstädter. Für sie beginnen die Ligawettkämpfe auf der Anlage der Sportschützen Raesfeld aus Nordrhein-Westfalen. Am Sonnabend ist ab 16 Uhr der SV 1935 Kriftel der erste Gegner der neuen Spielzeit, ehe ab 10 Uhr am Sonntag das Duell mit der SSG Teutoburger Wald folgt.

Die Auftakthürde könnte für die Bassumer höher nicht sein: Schließlich ist Kriftel der amtierende Deutsche Meister. Bei den Titelkämpfen in Paderborn im Februar setzten sich die Hessen aus dem Main-Taunus-Kreis im Finale gegen die Braunschweiger SG durch. Beide Teams erwartet Voß auch in diesem Jahr weit vorne: „Das sind die beiden Vereine, die oben stehen werden.“ Direkt dahinter wollen sich dann die Bassumer einreihen. Um sich für die Endrunde der Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, müssen sie mindestens Rang vier belegen. „Das ist unser Ziel, aber wir wissen auch, dass das eine harte Nuss wird“, verdeutlicht Voß. Schließlich sind nicht nur die Braunschweiger und die Krifteler sehr stark einzuschätzen. Auch den Vorjahresdritten PSV Olympia Berlin sowie Freischütz Wathlingen und Aufsteiger GTV Bremerhaven-Seestadtteufel hat Voß auf dem Schirm, wenn es um die Vergabe der Endrundenplätze in der Nordstaffel geht. Er erwartet ein ganz enges Rennen.

Die Bassumer wollen sich dementsprechend schnell oben festsetzen. Dafür wäre ein guter Start besonders wichtig. „Gegen Kriftel wird es natürlich ganz schwer“, weiß Voß. Die 1935er werden von Christian Reitz angeführt, mit 389,27 Ringen im Schnitt einer der besten Schützen des Vorjahres. Chancenlos wähnen sich die Bassumer allerdings nicht. Schließlich können sie auf ein eingespieltes Team bauen. Schon im Februar sagten alle Schützen für die neue Saison zu – ein Beleg dafür, dass sich alle in Bassum wohlfühlen, aber auch ein Zeichen, dass sie noch nicht fertig sind und mehr wollen als das Viertelfinale in der vergangenen Saison. Mit Nina Recker, die nach der Babypause wieder ins Training eingestiegen ist und sich Stück für Stück an die Bundesliga-Form heranarbeitet, haben die Lindenstädter eine weitere erfahrene Alternative. Thomas Hoppe, der in der aktuellen Setzliste ebenfalls ohne Durchschnitts-Ringzahl geführt wird, hat in Paderborn bereits wieder für die Bassumer geschossen. „Diese Ergebnisse fließen allerdings nicht in die Setzliste ein“, erklärt Voß. Hoppe, der zuvor schon für Bassum aktiv war und danach in Broistedt weiter Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt hat, wird am Wochenende auch direkt im Bassumer Aufgebot stehen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die ersten Punkte holen können“, glaubt Voß an einen gelungenen Start. Wobei der Auftakt in eine Saison bei den Schützen ähnlich wie etwa bei Fußballern sei: „In den ersten Begegnungen ist es immer ein gewisses Abtasten.“

Vom Papier her sind die Bassumer im Duell mit der SSG Teutoburger Wald am Sonntag Favorit. „Aber sie sind immer schwer einzuschätzen“, findet Voß. Der Gegner habe vier starke ausländische Schützen an den ersten Positionen der Setzliste, dürfe aber nur einen von ihnen einsetzen. Die anderen seien zwar schlagbar, jedoch auch immer gut für Top-Ergebnisse. Schon in der vergangenen Saison entwickelte sich ein spannender Wettkampf zwischen beiden Teams, in dem am Ende die Bassumer knapp mit 3:2 die Oberhand behielten. „Mit dem gleichen Resultat könnten wir am Sonntag gut leben“, weiß Voß. Hauptsache punkten – das ist die Devise am ersten Wochenende der Saison.