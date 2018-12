Beim Start des Halbmarathons lief Sebastian Kohlwes (Nr. 3) noch vorweg. Weil er als Teil des Führungsquartetts den Kurs verließ, kam er später als Vierter ins Ziel. Es gewann Oliver Sebrantke (Nr. 131). (Foto: Christiane Golenia)

Richtige Freude wollte beim Zieleinlauf des 37. Countrylauf Syke-Weyhe-Syke erstmal nicht aufkommen. Nicht bei Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr), der als Erster ins Waldstadion zurückkehrte und im Ziel nur kurz die Arme hob. Und schon gar nicht bei seinem künftigen Vereinskollegen Sebastian Kohlwes, der wieder mit dem höchstem Tempo unterwegs gewesen war und dennoch erst auf Rang vier finishte. Echt „geknickt“ wirkte auch der Streckenposten, der sich mitverantwortlich dafür fühlte, dass das Führungsquartett mit Kohlwes nach drei Kilometern falsch abgebogen war und erst nach beträchtlichem Umweg im Friedeholz auf den Kurs zurückgefunden hatte.

Dirk Dahme wäre es wirklich zu wünschen gewesen, dass bei seiner Abschiedsveranstaltung als Organisator einfach mal alles nach Plan läuft. Den Gefallen taten ihm die Läufer nicht. Zahlreiche Nachmelder ließen das Teilnehmerfeld auf rund 400 Starter anwachsen. Läufer waren mit für ihr Rennen nicht gültigen Startnummern unterwegs und Mittelstreckler starteten versehentlich mit den Halbmarathonis. Alles musste von Dahme und seinem Orga-Team zeitaufwändig ergänzt und nachgebessert werden. Nicht zu ändern war dagegen der Rennverlauf an der Spitze des Halbmarathons.

Die zunächst führenden vier Langstreckler bogen trotz Streckenmarkierung vom Kurs ab und liefen mit über 23 Kilometern in den Beinen erst ab Platz vier (Kohlwes) ein. Von diesem Fauxpas profitierten Sieger Oliver Sebrantke (1:18:53 Stunden), Dominique Horbeck (Tri Lizards) als Zweiter sowie der Überraschungsdritte Horst Wittmershaus (SC Weyhe), der dem Ergebnis gleich den richtigen Wert beimaß: „Für Sebastian tut es mir echt leid.“

Bei den Frauen fand dagegen ein echter sportlicher Vergleich statt. Nicole Krinke (LG Nienburg) und Sabrina Timmes (TuS Varrel) verließen gleichauf das Stadion. Krinke, seit Jahren Stammgast beim Countrylauf, teilte sich ihre Kräfte bestens ein: „Schließlich kenne ich die anstrengenden Anstiege unterwegs.“ Die Nienburgerin kam nach 1:30:06 Stunden mit rund 150 Metern Vorsprung auf Timmes ins Ziel. Doch auch die Varrelerin strahlte im Ziel, schließlich hatte sie sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als acht Minuten verbessert. Als Gesamtdritte sicherte sich Imme Menges (SC Weyhe) den Altersklassensieg in der W50.

Auf der Mittelstrecke über sechs Kilometer feierte Sean Hahnefeldt (TSV Otterndorf, 21:23 Minuten) seinen fünften Sieg in Folge. Gleiches Kunststück vollbrachte Fiona Affeldt (TV Lilienthal, 24:10) bei den Frauen. Pech hatte dagegen Inga Sagehorn. Die Stuhrerin knickte auf dem hartgefrorenen Boden um, schleppte sich die letzten zwei Kilometer bis ins Ziel und rettete so doch noch den Sieg für ihr Team.

Die Trophäen für den Seriensieg des vorerst letzten Syke-Weyher Cross-Fünfers gingen auf der Langstrecke an Sebastian Kohlwes und Sabrina Timmes sowie in der Teamwertung an die Männer von der LG Bremen Nord und die Frauen vom Weyher Lauftreff. Auf der Mittelstrecke waren Sean Hahnefeldt, Fiona Affeldt sowie die Frauen vom LC Hansa Stuhr ungeschlagen geblieben. Bei der Jugend holten sich die Brinkumerinnen Antonia Niebuhr (U18) und Marie Therese Werner (U14) den Gesamtsieg.

Den größten Beifall gab es allerdings erst nach den Siegerehrungen, und zwar für Dirk Dahme. Mit minutenlangem Applaus bedankten sich die Läufer bei Dahme und seinen Helfern vom Weyher Lauftreff für die Organisation der Cross-Serie in den vergangenen fünf Jahren. Symbolisch legte Dahme die Trillerpfeife ab, die er von seinem Vorgänger Hans-Heinrich Reineke übernommen hatte: „Leider hat sich noch keiner gefunden, der sie künftig tragen möchte“, bedauerte Dahme. Immerhin gab es am Rande des Renngeschehens Gespräche zwischen Weyher und Syker Sportlern, die sich gemeinsam für den Fortbestand der beliebten Cross-Serie engagieren wollen.

Weitere Informationen

37. Countrylauf Syke-Weyhe-Syke

Männer

21,1 Kilometer: 1. Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) 1:18:53 Std, 2. Dominique Horbeck (Tri Lizards) 1:19:35, 3. Horst Wittmershaus (SC Weyhe) 1:19:36, 4. Sebastian Kohlwes (ATS Buntentor Bremen) 1:20:38, 5. Mario Lawendel (LC Hansa Stuhr) 1:21:38, 6. Simon Ernst (LG Bremen Nord) 1:23:16, 7. Abiel Hailu (LGK Verden) 1:23:22, 8. Benjamin Koc (SC Weyhe) 1:24:14, 9. Patrick Dekorski 1:24:15, 10. Stephan Doodeman (LC Hansa Stuhr) 1:24:25, 11. Arwed Meinert (Harpstedter TB) 1:25:16, 12. Thomas Spiecker (LC Hansa Stuhr) 1:26:19, ...17. Christian Walz (LC Hansa Stuhr) 1:28:15, 18. Jan Neubauer (LC Hansa Stuhr) 1:28:16, 21. Martin Bramkamp (SC Weyhe) 1:28:51, 25. Björn Grommisch (Tri Team Schwarme) 1:30:24, 26. Thorsten Glatthor (TSV Schwarme) 1:30:33, 28. Marvin Beneke (LC Hansa Stuhr) 1:30:46, 30. Stefan Kroek (Bassum) 1:31:11, 31. Gerd Cordes (SC Weyhe) 1:31:19, 32. Jürgen Bultmann (100 Marathon Club) 1:31:56, 33. Peter Sokoll (Weyher Lauftreff) 1:32:11

6 Kilometer: 1. Sean Hahnefeldt (TSV Otterndorf) 21:23 min, 2. Sebastian Dierking (TSV Otterndorf) 22:45, 3. Felix Simon (Triathlöwen Bremen) 23:29, 4. Pawel Müller (Tri Lizards) 23:37, 5. Thorben Preikschat (TV Lilienthal) 23:46, 6. Daniel Lang (Tri Team Schwarme) 24:04, 7. Marc Krensellack (ATS Buntentor Bremen) 24:07, ...11. Eike Berthold (Weyhe) 25:39, 12. Jonas Hillmann-Apmann (TSV Schwarme, U20) ) 25:57, 17. Christian Meyer (TSV Schwarme) 27:59, 20. Moritz Unger (Bassum, U20) 29:02

Frauen

21,1 Kilometer: 1. Nicole Krinke (JG Oyle) 1:30:06, 2. Sabrina Timmes (TuS Varrel) 1:30:45, 3. Imme Menges (SC Weyhe) 1:38:32, 4. Vanessa Schlemmer (SV Nikar Heidelberg) 1:39:33, 5. Sandra Ehlers (SC Weyhe) 1:41:01, 6. Corinna Krause (SG Stern Bremen) 1:47:48,...13. Anke Nordmann (Weyher Lauftreff) 1:53:05, 14. Katrin Abeling (Twistringen) 1:53:07, 17. Claudia Metag (TuS Varrel) 2:01:53

6 Kilometer: 1. Fiona Affeldt (TV Lilienthal) 24:10, 2. Tatjana Mense (TV Lilienthal, U 20) 25:12, 3. Anika Wilms (SV Heiligenfelde) 28:44, 4. Louisa Junker ((TSV Otterndorf, U 18) 29:25, 5. Birgit Schwers (LGK Verden) 30:02, 6. Carmen Rohlfs (LC Hansa Stuhr) 30:06, ...8. Martina Unger (Gym80 Bassum) 30:54, 9. Denise Jaschinski (FTSV Jahn Brinkum, U 18) 31:16, 10. Dagmar Oltmanns-Fischer (Tri Team Schwarme) 31:19, 11. Saskia Hülss (ATS Buntentor Bremen) 31:22, 12. Dörthe Krumsieg (LC Hansa Stuhr) 31:30, 13. Inga Sagehorn (LC Hansa Stuhr) 31:45, 15. Anke Werner (Lustvolllaufenlernen) 32:19

Schüler U14

1000 Meter: M13: 1. Elias Laube (FTSV Jahn Brinkum) 5:12; M12: 1. Finley Lammers (TuS Sudweyhe) 4:57, 2. Ben Schüttenberg (FTSV Jahn Brinkum) 5:16, 3. Jesper Thorge Sagehorn (LC Hansa Stuhr) 5:19; M11: 3. Pascal Thiemann (TuS Sudweyhe) 5:35; M10: 1. Jesse Fischer (FTSV Jahn Brinkum) 5:05, 2. Mathis Nitsche (SC Twistringen) 5:11, 3. Tjorven Uhde (TSV Schwarme) 5:25; M9: 2. Finn Bavendiek (SC Twistringen) 5:42, 3. Hennes Beuke (SC Twistringen) 5:56; M8: 1. Ben Badelt (Golf Club Syke) 5:37, 2. Dominik Bittrich (TSV Schwarme) 5:52

Schülerinnen U14

1000 Meter: W13: 1. Marie Therese Werner (FTSV Jahn Brinkum) 5:27, 2. Anna Ahrlich (TuS Sudweyhe) 5:48; W12: 1. Elise Peters (FTSV Jahn Brinkum) 5:10, 2. Lea Dabbert (Tri Team Schwarme) 5:53, 3. Emma Badelt (Golf Club Syke) 6:30; W11: 1. Ayleen Lang (Bremischer Schimmverein) 4:49, 2. Fee Leiko (FTSV Jahn Brinkum) 5:28, 3. Teresa Enders (DLRG Syke) 5:40; W10: 1. Jarla Meyer-Kohlhoff (TSV Schwarme) 5:26, 2. Sara Bräuer (FTSV Jahn Brinkum) 5:48, 3. Friederike Pieper (FTSV Jahn Brinkum) 5:49; W9: 2. Mania Uhlemann (SC Twistringen) 6:07, 3. Antonia Enders (TSV Weyhe-Lahausen) 6:32; W8: 1. Nika Fischer (FTSV Jahn Brinkum) 5:44, 2. Isabel Maßberg (TuS Sudweyhe) 5:58, 3. Suna Beckmann (SC Twistringen) 6:40

Serienwertung

Langstrecke

Männer: 1. Sebastian Kohlwes (ATS Buntentor Bremen), 2. Ernst Simon (LG Bremen Nord), 3. Filimon Gezae (LG Bremen Nord)

Frauen: 1. Sabrina Timmes (TuS Varrel), 2. Sandra Ehlers (SC Weyhe), 3. Corinna Krause (SG Stern Bremen)

Mittelstrecke

Männer: 1. Sean Hahnefeldt (TSV Otterndorf), 2. Thorben Preikschat (TV Lilienthal), 3. Daniel Lang (Tri Team Schwarme)

Frauen: 1. Fiona Affeldt (TV Lilienthal), 2. Tatjana Mense (TV Lilienthal), 3. Louisa Junker (TSV Otterndorf)

Weibliche Jugend U18

1. Antoniahr Niebuhr (FTSV Jahn Brinkum), 2. Angelina Stichweh (TuS Huchting), 3. Emma Berthold (Weyhe), Zoe Biroth (TuS Huchting)

Weibliche Jugend U14

1. Marie Therese Werner (FTSV Jahn Brinkum), 2. Anna Ahrlich (TuS Sudweyhe), 3. Dana Görtz (TuS Sudweyhe)

Männliche Jugend U18

1. Timo Behrens (Bremischer Schwimmverein), 2. Daniel Eskes (Delmenhorster TV), 3. Jari Krebs (Bremen 1860)

Männliche Jugend U14

1. Robin Petermann (TV Lilienthal), 2. Ben Schüttenberg (FTSV Jahn Brinkum), 3. Jesper Thorge Sagehorn (LC Hansa Stuhr) CGO