Die Kunst des Tischfußballs: Für den Okeler Stefan Ehlers (links) fängt sie bereits beim Halten der Griffe an. Er zeigt Sportredakteur Niklas Golitschek, worauf es ankommt. (UDO MEISSNER)

Okel. Fast jeder hat schon einmal Hand angelegt und eine Runde am Tischfußball gekickt. Ob in Miniaturform in den heimischen Räumen oder in der Kneipe, Gelegenheiten dafür gibt es genug. Seit meiner Kindheit bin ich begeisterter Hobby-Tischkicker und spiele auch heute noch gelegentlich mit Freunden. Mich zu schlagen, war gar nicht so einfach. Ich habe mir auch angemaßt, zu behaupten, ich sei ganz gut – bis ich Stefan Ehlers kennengelernt habe.

Der Okeler spielt seit dieser Saison mit den Kickerfreunden Bremen in der Ü50-Bundesliga. Auf Kneipen-Kicker wie mich trifft er eigentlich seltener. Der Unterschied ist doch gravierend, wie auch ich später bei einer gemeinsamen Runde feststellen muss: „Die Technik und die Schnelligkeit sind anders. Viele ballern in der Kneipe nur drauf“, führt Ehlers aus.

Für ambitionierte Tischfußballer wie ihn steckt wesentlich mehr hinter dem Spiel, als zum Spaß ein bisschen rumzubolzen. Ehlers kennt alle möglichen Schusstechniken, „es gibt Hunderte davon.“ Beim Jet-Schuss etwa fährt er mit dem Handballen über den Griff, sodass sich die Figur um exakt 360 Grad dreht. Dadurch trifft er den Ball mit einer Menge Schwung. Die Technik ist zentimetergenau abgestimmt, sodass Ehlers den Griff mit dem Abschluss wieder in den Fingern hält. Mehr als eine volle Umdrehung dürfen die Figuren übrigens nicht machen, weiß Ehlers. Sonst erhält zur Strafe der Gegner den Ball. Beim Pin-Shot dagegen macht er die Hand schnell auf und zu und bringt den Ball so präzise aufs Tor.

Den Gegner beobachten

An sich spielt Stefan Ehlers lieber Doppel und dann in der Defensive. „Da ist das Auge wichtig. Ich muss hinten die Lücke sehen und schauen, dass ich die Murmel durchkriege“, erklärt der Okeler. Dafür sei auch die Abstimmung mit dem Partner wichtig, damit die präzisen Pässe auch angenommen werden. Doch auch die Deckung fängt mit dem Stürmer an. Tut sich auch nur eine kleine Lücke auf, wissen die Gegner das auszunutzen. Um auch alleine sinnvoll trainieren zu können, hat der Kickerfreund eine Stangenklemme, mit der er die Positionen simuliert und bei verschiedenen Deckungsmustern versucht, erfolgreich abzuschließen. Natürlich weiß Ehlers auch, sich im Einzel zu behaupten.

Mit mir als Gegner hat er aber weitgehend leichtes Spiel. „Deine Deckung ist ganz gut“, spricht er mir lobende Worte aus. Doch schon beim kleinsten Stellungsfehler schlägt der Ball in meinem Gehäuse ein; vollkommen egal, ob Stefan Ehlers aus der Distanz mit seinen beiden Verteidigern abzieht oder mich mit seinen drei Stürmern mürbe spielt. Bei ihm sitzt jeder Handgriff. „Wichtig ist, den Gegner zu beobachten“, erklärt er mir, Tischfußball sei eben auch eine Menge Kopfsache. Mit einem wachsamen Auge ließen sich Schwachstellen schneller finden und ausnutzen. Da habe auch jeder Tisch seine Feinheiten: „Als Torhüter muss man auf den Anschlag des gegnerischen Stürmers achten, den Anschlagspuffer, um die Lücke zu finden.“

Die Tipps des Ü50-Bundesligaspielers versuche ich zu beherzigen, eine wirkliche Chance habe ich gegen den Routinier allerdings nicht. Spätestens beim 0:3 macht sich erste Resignation breit. Über die Bande oder mit gezielten Pässen in die Offensive hebelt Stefan Ehlers nahezu permanent meine Reihen aus. Da ist jeder geblockte Schuss ein Erfolgserlebnis. Manchmal gelingt das auch zwei, drei Mal in Folge. Letzten Endes setzt sich aber Ehlers‘ Qualität durch. Und dann plötzlich: Ich ziehe aus dem Mittelfeld ab und der Ball landet im Tor. Ehrentreffer! Die ganz große Schmach und Höchststrafe bleibt mir also erspart. Zu Ehlers‘ Verteidigung muss allerdings gesagt werden, dass er mir im Moment des Treffers etwas erklärt hat. Kopfsache eben. Als dann auch noch der 2:3-Anschlusstreffer aus ähnlicher Position fällt, staunt auch Ehlers nicht schlecht. Bei mir wächst die Nervosität. Geht da vielleicht doch was, ist sogar die Sensation möglich? Der Kopf arbeitet, und dieses Hemmnis nutzt der Kicker-Meister eiskalt aus. Weitere Treffer gelingen mir nicht mehr.

Blamiert habe ich mich nicht, aber der Klassenunterschied zwischen Ehlers und mir wird doch deutlich. Es war eine interessante Lehrstunde, die mir der Routinier erteilt hat. Ich habe den Eindruck, dass sich Tischfußball auf einer Ebene mit Billard oder Darts bewegt: Die Masse spielt diese Spiele zum Spaß in der Kneipe. Doch ambitionierte Ligaspieler wie Stefan Ehlers heben sich noch einmal deutlich von dieser Masse ab – zu Recht. Immerhin trainiert er regelmäßig und gezielt, das macht wie bei jeder Sportart am Ende den Unterschied. Als Ü50-Bundesligaspieler hat er mir auf jeden Fall einiges voraus.