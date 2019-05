Ein 28-Meter-Freistoß von Florian Bohl entschied die Fußball-Kreisligapartie zwischen dem SV Mörsen-Scharrendorf und dem TuS Sudweyhe II zugunsten der Gäste, die durch den 1:0 (0:0)-Erfolg weiterhin in der Spitzengruppe bleiben. In der Bewertung des Spiels waren sich beide Trainer einig. So fand SV-Coach Stefan Müller, „dass ich nicht unzufrieden sein muss mit der Leistung der Jungs. Wir haben es Sudweyhe schwer gemacht und sie mussten bis zum Schluss zittern.“ Das bestätigte auch Sudweyhes Trainer Arne Janssen: „Es war ein umkämpftes Spiel, das wir durch das Freistoßtor glücklich gewonnen haben.“

Im ersten Spielabschnitt verzeichneten beide Teams jeweils gute Torchancen. Zunächst setzte sich Mörsens Serdar Uludasdemir im Sprintduell gegen seine Gegenspieler durch, scheiterte dann aber an TuS-Torhüter Mirko Meyer (27.). Auf der Gegenseite traf Ole Ahrlich mit einem Kopfball nur den Torpfosten (36.).

Das Tor des Tages

Die Gastgeber verpassten nur knapp einen Traumstart in die zweite Hälfte. Hanno Block tauchte frei vor dem Tor auf, hob den Ball über Keeper Mirko Meyer hinweg und verpasste das Gehäuse nur haarscharf (46.). Anschließend überraschte Florian Bohl SV-Keeper Marcel Bavendiek mit dem Freistoß zum Tor des Tages (56.). Rund zehn Minuten später hatte Eike Dziuba die endgültige Entscheidung auf dem Kopf. Nach einem Eckball setzte er das Leder aber freistehend über den Kasten. So mussten die Gäste bis zum Schluss hellwach sein, da die Gastgeber noch einmal alles probierten.

„Am Ende wurde die sonst total faire Partie noch etwas hektisch. Wir haben gehofft, dass noch einmal ein langer Ball oder eine Standardsituation zum Erfolg führt, aber eine richtige Chance hatten wir nicht mehr. Sudweyhe war spielerisch überlegen, daher ist der Sieg auch nicht unverdient“, erkannte Stefan Müller fair an.