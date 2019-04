Mara Oelkers vom Reiterverein Stuhr (mit Quinta Essentia) gehörte zu den erfolgreichen Lokalmatadorinnen: Das Duo gewann den Dressurwettbewerb. (Maren Ullrich)

Nach zwei Tagen ganz im Zeichen der Dressur konnte der Reiterverein Stuhr ein positives Fazit seines Turniers ziehen: „Der Veranstalter schaut zufrieden auf die beiden Turniertage zurück. Leider hatte das Wetter im Gegensatz zu den vorherigen Tagen auch von den Temperaturen etwas nachgelassen, aber das war noch alles im grünen Bereich. Zum Glück war es ja noch ein Hallenreitturnier“, berichtete Maren Ullrich, 2. Vorsitzende und Pressebeauftragte des gastgebenden Reitervereins.

Mit den insgesamt zehn Prüfungen seien die Turniertage sehr gut ausgelastet gewesen. „Vor allem die Prüfungen auf L- und M-Niveau nehmen immer sehr viel Zeit in Anspruch, da sie einzeln geritten werden“, schilderte Ullrich. In der anspruchsvollsten Prüfung des Turniers, der Ein-Sterne-Dressurprüfung der Klasse M, ging der Sieg an Verena Staffa vom RV St. Jürgen auf Fleur. Mit der Wertnote 7,10 setzte sie sich ganz knapp vor Franziska Richter vom RV Heiligenfelde auf Dan Disney und Birte Senftleben durch, die mit ihrem Hengst Lontano aus Celle angereist war. In der vorangegangenen Ein-Sterne-Dressurprüfung der Klasse L auf Kandare feierte der RFV Diek-Bassum einen Doppelsieg: Mariela Brauer behauptete sich mit ihrer Stute San Rubina und der Wertnote 7,40 vor Uwe Stradtmann auf F.B.I. mit der Wertnote 7,3.

Am zweiten Turniertag war Nadine Adam vom RV Sandbostel auf Quotenprinz nicht zu schlagen. Sie entschied die A-Dressur mit einer 8,0 vor Olivia Hüneke (RV Sudweyhe) auf Brandy Boy (7,80) und Kyra Sprengel (RV Heiligenrode, Blind Date K, 7,60) für sich. In der Dressurprüfung Klasse L Trense verwies sie Andrea Lahmeyer vom RFV Diek-Bassum auf Quinsam auf Rang zwei.

Einen Grund zur Freude hatte auch Mara Oelkers: Die Amazone vom gastgebenden Verein setzte sich auf Quinta Essentia im Dressurwettbewerb der Klasse E mit einer Wertnote von 7,8 klar an die Spitze. Vereinskollegin Rebecca Schüler sicherte sich mit Petit Insumina den dritten Platz im Oldie-Wettbewerb der Klasse A. Sie musste sich nur Michaela Dwinger vom RV Heiligenrode und Gunda Leucht vom RFV Nordwohlde geschlagen geben.

Weitere Informationen

Dressurturnier des Reitervereins Stuhr

Pony-Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp: 1. Josephin Stubbe (RSG Meeresberg) auf Love Lady 3 – 7.60; 2. Tomke Du Moulin (RFC Niedersachsen-Eiche auf Schakal 5 – 7.20; 3. Melissa Behrendt (RFV Kloster Heiligenrode) auf Bodethal’s Aragon – 7.00

Dressurreiter-Wettbewerb: 1. Ann-Kathrin Ruhnke (Vielseitiger PS im Landkr. Verden) auf Diva 587 – 7.80; 2. Leni Thalmann (RV Heiligenfelde) auf Chuky, Victoria Plöhn (FuPSV Martfeld) auf Florentino 88 – beide 7.70

Dressur-Wettbewerb: 1. Mara Oelkers (RV Stuhr) auf Quinta Essentia 2 – 7.80; 2. Fenja Ilsemann (RFV Seckenhausen) auf Lanciano 87 – 7.20; 3. Josephin Stubbe (RSG Meeresberg) auf Lilli Love – 7.10

Dressurprüfung Klasse E: 1. Mareike Stelter (RFC Niedersachsen-Eiche) auf Barca 5 – 7.50; 2. Luisa Sünderwald (RV Heiligenfelde) auf Chuky, Jessica Wurthmann (RFV Wechold-Martfeld) auf Duke 336 – beide 7.30

Dressurprüfung Klasse A*: 1. Abteilung: 1. Ann-Christin Menzel (RV Tarmstedt) auf Feingold 52 – 7.60; 2. Jacqueline Huckemeyer (RV Heiligenrode) auf Venustas Jellybaby – 7.50; 3. Kathrin Hundertmark (RFV Steller See) auf Le Charmeur 21 – 7.30; 2. Abteilung: 1. Anna Ferentschak (RFC Niedersachsen-Eiche) auf Excalibur 124 – 7.40; 2. Laura Schierholz (SF Rathlosen) auf Melli’s Diamond – 7.30; 3. Michaela Dwinger (RV Heiligenrode) auf Wert’s Sun Flower – 7.00

Dressur-Wettbewerb: 1. Michaela Dwinger (RV Heiligenrode) auf Wert’s Sun Flower – 7.40; 2. Gunda Leucht (RFV Nordwohlde) auf Filipendula 2 – 7.20; 3. Rebecca Schüler (RV Stuhr) auf Petit Insumina – 7.10

Dressurprüfung Klasse A*: 1. Nadine Adam (RV Sandbostel) auf Quotenprinz 2 – 8.00; 2. Olivia Hüneke (RV Sudweyhe) auf Brandy Boy – 7.80; 3. Kyra Sprengel (RV Heiligenrode) auf Blind Date K – 7.60

Dressurprüfung Klasse L* - Trense: 1. Nadine Adam (RV Sandbostel) auf Quotenprinz 2 – 7.50; 2. Andrea Lahmeyer (RFV Diek-Bassum) auf Quinsam L – 7.40; 3. Kim Antonia Wagner (RFV Landesbergen) auf Clooney 21 – 7.20

Dressurprüfung Klasse L*: 1. Mariela Brauer (RFV Diek-Bassum) auf San Rubina 6 – 7.40; 2. Uwe Stradtmann (RFV Diek-Bassum) auf F.B.I. 10 – 7.30; 3. Carina Masanek (RG Klein Hollen) auf Caro Ramzes – 7.20

Dressurprüfung Klasse M*: 1. Verena Staffa (RV St. Jürgen) auf Fleur 400 – 7.10; 2. Franziska Richter (RV Heiligenfelde) auf Dan Disney – 7.00; 3. Birte Senftleben (Celler Pferdefreunde v. 1834) auf Lontano 11 – 6.80 THR