Die Asendorferin Neele Eckhardt verliert die Olympia-Norm von 14,32 Metern nie aus den Augen. In Leipzig soll die Weite geknackt werden. (Thorin Mentrup)

Leipzig. Der große Höhepunkt der Leichtathletik-Hallensaison steht bevor: die Deutschen Meisterschaften steigen am Wochenende in Leipzig. Mit von der Partie sind dann auch Sprinterin Anna-Lena Freese (FTSV Jahn Brinkum) und die Asendorfer Dreispringerin Neele Eckhardt, die für die LG Göttingen startet. Unterschiedlicher könnten die Ziele der beiden Athletinnen nicht sein.

Die 26-jährige Freese, die im vergangenen Jahr in Leipzig das Finale über die 60 Meter mit dem neunten Rang knapp verpasste, möchte diesmal gerne unter den ersten Acht landen. „Ich habe noch eine Rechnung offen. Daher ist der Endlauf mein großes Ziel“, betont Freese. „Ich möchte so nah wie möglich an meine Bestleistung von 7,39 Sekunden herankommen.“ In der Meldeliste taucht die Brinkumerin mit einer Zeit von 7,46 Sekunden als Dreizehnte auf. Doch das große Teilnehmerfeld von 44 Athletinnen liegt relativ nah beieinander. „Es wird ein enges Rennen werden“, ist sich Freese sicher. Für sie geht Lisa Meyer (Sprintteam Wetzlar) als Favoritin in den Wettkampf. „Wenn sie den Start ordentlich erwischt, hat sie sehr gute Chancen, ganz vorne zu landen.“ Auch für Freese wird der Start von enormer Bedeutung sein, wurde sie wegen eines Frühstarts in Dortmund beim PSD-Hallenmeeting doch disqualifiziert. An der Trainingsroutine habe sie seitdem jedoch nichts geändert, betont Freese. „Natürlich haben wir viele Starts geübt, aber im Wettkampf ist dann sowieso wieder alles anders. Ich muss einfach meine Nerven im Griff haben. Dann bin ich auch guter Dinge, das Finale erreichen zu können.“

Weitaus höhere Ziele hat sich dagegen Neele Eckhardt gesteckt, die sich in diesem Jahr in ihren Wettkämpfen bislang in bestechender Form präsentierte. Weshalb sie auch als deutsche Nummer eins und große Favoritin zur Hallen-DM nach Leipzig reist. Denn die Deutsche Hallenrekordlerin im Dreisprung Kristin Gierisch steht vor ihrem ersten und letzten Wettbewerb dieser Hallensaison. Frank Reinhardt, Trainer von Eckhardt, ist froh darüber, dass Gierisch in Leipzig mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder mitspringt. „Das pusht Neele und bringt dann im Endeffekt auch die letzten Zentimeter.“ Und die sind entscheidend, wenn die die 27-Jährige die Olympia-Norm von 14,32 Metern erneut in Angriff nehmen wird. Bislang liegt ihre Bestleistung in diesem Jahr bei 14,17 Metern. „Die Norm für Olympia ist das primäre Ziel, aber einen weiteren Titel in der Halle würde man natürlich auch gerne mitnehmen“, betont Reinhardt. Vielleicht kommen ja am Sonnabend dann 15 Zentimeter durch die Teilnahme von der großen Konkurrentin Kristin Gierisch hinzu.