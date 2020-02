Anna-Lena Freese wurde nach einem Frühstart disqualifiziert. (Ralf Görlitz)

Dortmund. Gebrauchter Sonntag für Anna-Lena Freese: Die Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum wurde beim PSD-Hallenmeeting in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle wegen eines Frühstarts disqualifiziert und musste die Heimreise ohne einen eigenen Lauf antreten. „Es ist ein bisschen ärgerlich gelaufen“, fand die 26-Jährige, „aber man muss das auch nicht überdramatisieren.“ Zum Leben einer Sprinterin gehöre dieses Missgeschick eben auch dazu. Genossen habe sie die Zeit in der Ruhrmetropole dennoch.

Es war zumindest in der Zeitlupe zu erkennen: Noch bevor der Startschuss fiel, zuckte Anna-Lena Freese. Wenig später stand fest, dass das Meeting für sie gelaufen ist, bevor es überhaupt richtig begonnen hatte. Ein Kampfrichter zeigte ihr die rot-schwarze Karte. Die Disqualifikation. In dieser Hinsicht ist das Regelwerk gnadenlos: Seit Beginn des Jahres 2010 führt jeder Fehlstart bei Wettkämpfen zur Disqualifikation. Zuvor war sieben Jahre lang ein Verstoß pro Rennen erlaubt gewesen. Erst der zweite wurde bestraft.

Seedo siegt

Eine zweite Chance gab es für Freese am Sonntagnachmittag um kurz nach 16 Uhr nicht. „Natürlich trainiert man den Start im Training, wenn Björn (Sterzel, Freeses Trainer, Anm. der Red.) zum Beispiel etwas länger wartet, bis er das Signal gibt. Im Wettkampf ist es aber noch einmal ein bisschen anders. Ich wollte einfach laufen, ich habe mich auch gut gefühlt. Ich hätte einfach die Nerven behalten müssen“, erklärte Freese, die ihre Bahn sechs räumen musste. Aus der Ferne musste die Brinkumerin, die in Hannover lebt, verfolgen, wie ihre Kontrahentinnen im ersten der beiden Zeitläufe die 60 Meter in Angriff nahmen. Die Nase vorn hatte die Niederländerin Nargelis Statia Pieter in 7,39 Sekunden. Sie verwies die Cloppenburgerin Talea Prepens (7,46) und die Wattenscheiderin Lilli Hagemann (7,59) auf die Ränge zwei und drei. Auch den zweiten Zeitlauf gewann eine Niederländerin: Für N'ketia Seedo stoppte die Uhr bei 7,31 Sekunden. Damit holte sie sich auch den Gesamtsieg. Zweite wurde Malaika Mihambo. Die ist bekanntlich nicht nur Deutschlands Sportlerin des Jahres, sondern auch Weltmeisterin im Weitsprung. Die Sportlerin der LG Kurpfalz stellte in 7,37 Sekunden erneut ihr Sprintstärke unter Beweis.

Und wo hätte sich Anna-Lena Freese mit einem gültigen Lauf einreihen können den insgesamt 14 Starterinnen? Mit ihrer Zeit von den Norddeutschen Meisterschaften, bei denen sie in 7,46 Sekunden auf Rang zwei gelaufen war, hätte sie es auf Platz acht geschafft, für das Treppchen hätte sie ihre persönliche Bestzeit von 7,39 Sekunden erreichen müssen. Genau diese hatte Freese eigentlich angreifen wollen. Daraus wurde allerdings nichts an einem Tag, an dem ohnehin einiges anders lief als geplant. Auch für den Veranstalter: Wegen des Sturmtiefs Sabine und möglicher Probleme bei der Abreise passte er seinen Zeitplan an, strich unter anderem das Finale bei den 60 Metern. Statt Vorlauf und Finale gab es nun zwei Zeitläufe. In der Vorbereitung änderte das allerdings nichts für Freese. „Es ist ganz egal, ob man einmal oder dreimal läuft“, sagte sie. Bereits am Vortag war sie nach Dortmund gereist, auf den Rückweg machte sie sich ohne Zeit. „Das ist ein bisschen schade“, fand sie. Sie konnte die Veranstaltung trotz allem genießen. „Es war schon toll, wie viele Menschen da waren“, beeindruckte sie die Atmosphäre in der sehr gut gefüllten Helmut-Körnig-Halle. Sie sprach von einer „coolen Erfahrung“. Angefressen wirkte sie auf der Heimfahrt jedenfalls nicht mehr.

Freeses Fokus richtet sich nun auf die Deutschen Hallenmeisterschaften am 22. und 23. Februar in Leipzig. Trotz der – zumindest auf dem Papier – misslungenen Generalprobe wird sie keinen weiteren Wettkampf einlegen, sondern sich noch rund zwei Wochen auf den Höhepunkt der Hallensaison vorbereiten. Training ist angesagt – damit es in Leipzig auch mit dem Start klappt.