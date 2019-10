Nicht zu bremsen: Rabea Szallies und ihre SG Seckenhausen-Varrel II sind nicht zu bremsen. (Thorin Mentrup)

Seckenhausen/Varrel. Es gibt diese Mannschaften, die jeder vorn erwartet. In der 1. Bundesliga ist das der FC Bayern München, aus lokaler Sicht sind das zum Beispiel die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und der SV Bruchhausen-Vilsen in der Kreisliga Diepholz. Und dann gibt es da noch die Teams, die niemand auf dem Zettel hat. Eine Mannschaft, auf die der letzte Punkt zutrifft, spielt in der 2. Kreisklasse Diepholz der Frauen, quasi fernab jeglicher Öffentlichkeit. Die Fußballerinnen der SG Seckenhausen-Varrel II standen in den vergangenen Jahren nie im Verdacht, ein Spitzenteam zu sein. Jetzt aber läuft es so gut wie nie zuvor: Mit sieben Siegen aus sieben Spielen belegt das Team um Trainerin Maike Klattenhoff den dritten Rang.

Bereits jetzt, nach noch nicht einmal der Hälfte der Spielzeit, zeichnet sich die beste Saison der SG in dieser Spielklasse ab. Die 35 Zähler im Vorjahr waren das beste Resultat seit dem Jahr 2014, in dem das Team, damals noch als TSG Seckenhausen-Fahrenhorst III, in die 2. Kreisklasse kam. 15 Partien bleiben der im dritten Jahr bestehenden SG also noch, um mit mindestens 15 Punkten einen neuen Bestwert aufzustellen. „Darüber denken wir aber gar nicht groß nach“, erklärt Klattenhoff. Der Spaß bleibe weiterhin das Wichtigste. Besonders hier, in der untersten Spielklasse des Fußballkreises, in der ausschließlich Siebenermannschaften auflaufen. „Fußballerisch kann man da gar nicht so viel machen“, weiß Klattenhoff, dass die geringere Spielerinnenanzahl auch die Variationsmöglichkeiten etwas einschränkt. In normalen Fußballmaßstäben kann sie ohnehin nicht denken, wenn sie ihr Team auf den kommenden Gegner vorbereitet. Gespielt wird nämlich von Sechzehner zu Sechzehner. Das Feld ist fast quadratisch, nicht vergleichbar mit den großen Plätzen. Es ist einiges anders ganz unten.

Aufstieg nicht möglich

Wobei dieses ganz unten lediglich auf dem Papier existiert. Denn als Siebenermannschaft spielt die SG auch ganz oben. „Aufsteigen können wir nicht“, weiß Klattenhoff. In der 1. Kreisklasse spielen schon Elfermannschaften. Das ist keine Option für Klattenhoff und ihre Mitstreiterinnen. „Wir haben manchmal schon personelle Probleme“, plagen die Trainerin, die selbst viele Jahre lang auf dem Platz stand, dieselben Sorgen wie viele ihrer Kollegen in anderen Klassen. In dieser Hinsicht unterscheidet der Fußball eben nicht zwischen Groß und Klein. Mit Blick auf die Intensität allerdings schon: Einmal in der Woche trainieren die Seckenhausen-Varrelerinnen. „Wer kommt, der kommt“, erklärt Klattenhoff den Grundsatz. Riesige Erwartungen kann sie an ihre Spielerinnen nicht richten. „Das ist aber auch okay. Viele arbeiten, haben außerdem Kinder. Da gehen andere Dinge auch mal vor.“ Wenn die Zeit für Fußball bleibt, sei das schön. „Und dann kommen auch alle“, freut sich die Trainerin.

Eine neue Mischung

Nach drei letzten und zwei fünften Plätzen in den vergangenen Jahren war ein Aufwärtstrend bereits zu erkennen, „aber dass es jetzt so gut läuft, überrascht uns selbst“, erklärt Klattenhoff. Dabei gibt es durchaus Gründe dafür: So habe die Mannschaft zum Beispiel einige gute Spielerinnen dazu gewonnen, weil sich andere Teams aufgelöst hätten, darüber hinaus seien Akteurinnen aus der Ersten in die Zweite gewechselt. „Dadurch ist auch das Durchschnittsalter gesunken. Wir haben jetzt auch ein paar Küken im Team. Insgesamt sind wir schneller geworden“, sagt Klattenhoff mit einem Augenzwinkern. Diese jüngeren Spielerinnen haben den Qualitätssprung ermöglicht. „Aber auch die Alten haben viel gelernt und sich weiterentwickelt.“ Man lerne also auch im Fußball nie aus. Zwischen 22 und 52 Jahren sind die SG-Spielerinnen alt. 30 Jahre Differenz – „und trotzdem funktioniert es“, weiß Klattenhoff, dass die Teamchemie stimmt. Das sei ein wesentlicher Grundstein für den Erfolg. Der frische Wind habe allen gutgetan, auch „den alten Granaten“, wie die Trainerin die erfahrenere Generation nennt. Vor allem diese war bislang eher das Verlieren gewohnt. Mittlerweile sieht das anders aus. „Es macht total viel Spaß momentan“, weiß Klattenhoff.

Sie bereitet ihre Spielerinnen nun auf die Duelle gegen die beiden Teams, die noch vor der SG stehen, vor. Beim TV Neuenkirchen und gegen den SC AS Hachtal bestreitet Seckenhausen-Varrel echte Spitzenspiele. Ein neues Gefühl. „Dass wir Meister werden, ist relativ unwahrscheinlich“, sagt die Trainerin. Sie schätze Hachetal und Neuenkirchen noch etwas stärker ein. Doch was heißt das schon in einer Saison, in der für die SG alles möglich scheint?