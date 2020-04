Oliver Link steigt wieder fest ein bei der HSG Stuhr – sehr zur Freude des neuen Trainers Mike Owsianowski. (Jonas Kako)

Es war ein ganz gehöriges Veilchen, mit dem die Handballer der HSG Stuhr davongekommen sind. Zeit verschwendet hat der Landesligist, der hauchdünn dem Abstieg entronnen ist, nach dem abrupten Saisonende allerdings nicht. Sofort hat sich der neue Trainer Mike Owsianowski in die Planungen für die neue Serie gestürzt. Schließlich hat die vergangene Saison gezeigt, dass die HSG eine Blutauffrischung benötigt. Das spiegelt sich nun auch bei den ersten vier Neuzugängen für die kommende Spielzeit wider: Zwei von ihnen sind noch Teenager, die beiden anderen sind Anfang 20.

Die beiden älteren Akteure sind so etwas wie interne Zugänge: Der eine ist Oliver Link. Er ist bei der HSG Stuhr ohnehin bestens bekannt. Der spielintelligente, wendige Mittelmann mit guter Übersicht steigt unter Owsianowski wieder fest ein. „Oli hat sein Studium beendet und wieder Bock auf Handball bei uns“, freut sich der neue Coach über die Rückkehr des Blondschopfs, der auf Erfahrung in der A-Jugend-Bundesliga verweisen kann. „Er wird für unser Spiel und unsere Idee vom Handball sehr wichtig werden. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass Oli wieder dabei ist“, schwärmt Owsianowski. Mit Link gewinnen die Stuhrer jede Menge Qualität zurück. Zudem wird der 22-Jährige, der in der abgebrochenen Serie sechs Mal bei der personell gebeutelten HSG aushalf, keine Eingewöhnungszeit brauchen. Er ist eine Soforthilfe für die Handballspielgemeinschaft.

Den Sprung von der zweiten in die erste Herrenmannschaft wagt Marvin Klusmeyer (am Ball). (Vasil Dinev)

Bestens aus kennt sich auch Marvin Klusmeyer. Er stößt aus der zweiten Herrenmannschaft der HSG Stuhr zum Team. Er ist ein Eigengewächs, spielte vor der Gründung der Spielgemeinschaft bereits in der ersten Mannschaft der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Der 23-Jährige habe bereits im vergangenen Jahr die Vorbereitung mitgemacht, erinnert sich Owsianowski. Da er nun beruflich und studientechnisch alles geregelt habe, habe er auch mehr Zeit für den Handballsport. „Er bringt technisch viel mit, und auch vom Alter und von der Geschwindigkeit passt alles“, hält der Trainer große Stücke auf Klusmeyer, der in 15 Saisonspielen in der Regionsliga 74 Treffer markierte. Spielen kann der interne Neuzugang sowohl im Rückraum als auch Außen. „Wir werden in der Vorbereitung sehen, wo Marvin am besten hinpasst“, will Owsianowski für ihn die richtige Rolle finden. Er traue ihm den Sprung von der Regions- in die Landesliga auf jeden Fall zu.

Zwei Talente aus Neerstedt

Frisches Blut holen sich die Stuhrer auch von jenseits der Gemeindegrenzen: Niklas Buck und Henrik Müller haben zuletzt beide jeweils das Trikot des TV Neerstedt getragen. „Beide haben eine sehr gute Ausbildung genossen, haben in der Jugend zudem bereits Landesliga-Erfahrung gesammelt“, sieht Owsianowski gute Grundlagen bei dem Duo. Der 19-jährige Buck, ein guter Freund des bereits bei der HSG spielenden Felician Sabjan (kam vor der vergangenen Saison aus Neerstedt), habe nach einer halbjährigen Pause wieder Lust auf Handball. Er trainierte bereits im Januar in Stuhr mit – genauso wie Müller. Auch auf den Torhüter freut sich Owsianowski. „Einen 18-jährigen so talentierten Torwart zu finden ist sehr selten“, sagt er und attestiert dem Neuen gute Veranlagungen, die er im Training unter anderem mit Aschkan Sadeghi weiter verfeinern soll. Müller habe sich trotz eines Verbandsliga-Angebots für Stuhr entschieden, betont der Trainer.

Anreisen können Müller und Buck, die in Harpstedt wohnen, gemeinsam mit Dominik Krüger: Der hat seine Bleibe im nicht weit entfernten Dünsen. Nachdem Sven Engelmann und Owsianowski in der Rückserie bereits auf ihn bauten, will er sich nun in der Landesliga beweisen. Wie ein Großteil des Vorjahreskaders hat er also zugesagt. Malte Hamsch (zurück zur HSG Schwanewede-Neuenkirchen) dagegen verlässt die HSG, Fabian Stapper hört aus beruflichen und familiären Gründen auf. Bei Torhüter Stefan Germanus, der ebenfalls beruflich stark eingespannt ist, gehe er von einem Verbleib aus, so Owsianowski. Offen ist noch die Personalie Jan Burgdorf: Der Halblinke hat Angebote von höherklassigen Teams. „Wenn ein Verbands- oder ein Oberligist anfragt, ist es normal, dass man sich damit beschäftigt“, weiß sein Trainer. Mit einem schlagkräftigen Kader hofft er darauf, den 24-Jährigen vom Verbleib überzeugen zu können. Burgdorf stünde den Stuhrern sehr gut zu Gesicht. In der vergangenen Saison war er mit 88 Treffern in 16 Spielen der beste Torschütze seiner Mannschaft. Da liegt es auf der Hand, dass Owsianowski ihn ungern verlieren würde.

Insgesamt liegen Owsianowski 15 Zusagen für die neue Saison vor. Mindestens 18 Akteure will der Trainer in seinem Kader haben. Schließlich dürfte die Landesliga nach einer Saison mit ausschließlich Aufsteigern stärker werden als 14 Teams. Noch ist der Meldeschluss für die kommende Spielzeit nicht erreicht. Er sei noch mit einigen Spielern in Gesprächen, betont Owsianowski, der besonders im Rückraum und am Kreis nach Verstärkungen sucht.