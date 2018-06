Für die Mannschaft um Trainer Gerd Anton geht es eine Liga nach unten, in der kommenden Spielzeit werden die Vilser in der Regionsoberliga unterwegs sein. Er sei maßlos enttäuscht, hatte Gerd Anton erklärt. Seine Zukunft ließ der erfahrene Trainer offen. Zunächst gelte es abzuwarten, ob der jetzige Kader auch eine Liga tiefer weiterspielen würde.

Die Marschroute für die kommende Saison gab Gerd Anton nach einer kurzen Bedenkzeit nun selber aus. Es werde keine Abgänge geben, und auch er selber werde seine Arbeit im Luftkurort fortsetzen, ließ Vilsens Trainer im Gespräch mit unserer Zeitung wissen. Man wolle gemeinsam die sofortige Rückkehr in die Landesklasse anstreben. Damit hat sich das Blatt in Bruchhausen-Vilsen – personell gesehen – über die Pfingsttage zum Guten gewendet. In der Vorwoche hatte Gerd Anton noch ein eher düsteres Bild gemalt. Von einer ungewissen Zukunft war die Rede. Er könne nicht ausschließen, sagte Vilsens Coach vor einer Woche , dass der eine oder andere Spieler den Verein nach der verkorksten Serie verlassen würde. Dazu kommt es nun jedoch nicht. In der höchsten Liga der Handball-Region Mitte Niedersachsen (HRMN) dürfte die HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf nunmehr der Top-Favorit auf den Titel sein. Ein Wiedersehen wird es dann auch mit dem TSV Morsum und dem TSV Embsen geben. Die beiden Klubs aus dem Kreis Verden standen in der Landesklasse bereits recht früh als Absteiger fest.

In Sachen Personal will man sich in der kommenden Spielzeit breiter aufstellen. Wie Gerd Anton erklärt, werden mit Hagen Sperling und Torben Dierks zwei langzeitverletzte Akteure in den Kader zurückkehren. Nach einer Pause wird auch Malte Liesmann wieder zur Mannschaft stoßen. Zudem schließt sich Daniel Meyer dem Absteiger an. Der Kreisläufer war zuletzt für die HSG Phoenix aktiv. Aus der eigenen B-Jugend rückt Bendix Matheja auf, auch Ole Schröder wurde aus dem eigenen Nachwuchs rekrutiert. Eine A-Jugend wird die HSG in der kommenden Saison nicht für den Spielbetrieb melden.