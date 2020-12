Keine Matches mehr für den SV Dimhausen (rechts Kristin Claus): Der Spielbetrieb auf Landesebene wurde eingestellt. (Michael Galian)

Es hatte sich schon leicht angebahnt, nun ist es offiziell: Das hat das Präsidium des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes (NWVV) jüngst wegen der aktuell immer noch dynamischen Corona-Infektionslage beschlossen.

Im Vorfeld fand hierzu eine Besprechung mit den Regionsvorsitzenden und Fachbereichen statt. Die Fortsetzung eines geordneten Spielbetriebes ist perspektivisch nicht durchführbar. Somit wird es laut Beschlusslage keine Wertung für die Saison 2020/21 in den Kreisklassen bis zur Oberliga geben. Dies gilt auch für den Jugendspielbetrieb. Eine Entscheidung für die Regionalligen und 3. Ligen wird erst Ende Januar 2021 getroffen.

Der deutsche Volleyballverband und die deutsche Volleyballjugend werden ihre Jugendmeisterschaften in den Juni terminieren. Die Jugendmeisterschaften auf Landesebene im NWVV werden unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens und der Landesverordnung unter Vorbehalt im April/Mai stattfinden. Die jeweiligen Bezirksmeisterschaften beziehungsweise Meldungen müssen bis zum Frühjahr durchgeführt worden sein.

Unter Voraussetzung fallender Inzidenzwerte und der Freigabe der Landespolitik besteht allerdings noch die Möglichkeit, in einen geregelten Wettkampfbetrieb zurückzukehren. „Eine Szenarien-Entwicklung erfolgt auf Regions- und Landesebene. Kreative Ideen können mit den jeweiligen Spielwarten oder Vorsitzenden der Regionen geteilt werden“, heißt es weiter auf der Homepage des NWVV.

Jörg Menzel, Trainer der zweiten Damen des SV Dimhausen, versteht die Entscheidung des Verbandes: „Es ist schon sinnvoll, weil die Infektionszahlen zurzeit ja nicht sinken, sondern sogar eher noch leicht steigen.“ Trotzdem hatte er sich erhofft, dass man mit einer Entscheidung bis ins neue Jahr wartet. „Wenn die Zahlen bis dahin runtergegangen wären, hätte man vielleicht eine kurze Saison spielen können. Nur mit einer Hinrunde zum Beispiel. Damit ein bisschen Wettbewerb gegeben ist. Im März hätte ja auch noch nicht Schluss sein müssen. Wenn wir das Saisonende ein wenig nach hinten hätten verschieben können, vielleicht bis vor den Beginn der Sommerferien, wäre das nicht schlimm gewesen. Aber den Verantwortlichen blieb eben nichts anderes übrig bei der aktuellen prekären Lage. Sie mussten dann eben so handeln."

Die Stimmung bei der ersten Damen um Teamsprecherin und Spartenleiterin Kristin Claus befindet sich logischerweise auch im Keller. „Das ist echt traurig, dass die Spielzeit jetzt schon vorbei ist. Vor allem weil wir so gut in die Saison gestartet sind und uns extrem viel vorgenommen haben“, erzählt Claus, die ihre Mitspielerinnen jetzt schon seit zwei Monaten nicht mehr gesehen hat. „Aber irgendwie war es dann auch zu erwarten, dass die Saison beendet wird.“ Nun sei es einfach schwierig, die Mädels aufzufordern, sich weiter fit zu halten, meint Claus. „Man muss sich jetzt quasi motivieren, bis die neue Saison dann in neun Monaten beginnt. Ich denke, dass dahingehend vorher nichts passieren wird.“