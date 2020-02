Brinkums Oliver Kleps (am Ball) überzeugte gegen Bremen 1860 III. (Vasil Dinev)

Großes Aufatmen beim FTSV Jahn Brinkum. Die Basketballer haben ihren Negativlauf von vier sieglosen Spielen in Folge beendet und sind in der Bezirksliga Nord endlich wieder in den Genuss eines Sieges gekommen. Die Mannschaft von Trainer Lothar Weyd dominierte Bremen 1860 III und gewann am Ende deutlich mit 53:34 (25:19).

„Der Erfolg war extrem wichtig für unser Selbstvertrauen, die Durststrecke hat sich schon bei uns bemerkbar gemacht“, meinte der Coach, der insbesondere zwei Spieler lobend hervorhob. Zum einen Center Eike Buß, „der sich zahlreiche Rebounds schnappte und in der entscheidenden Phase auch seine Punkte machte“, so Weyd. Zum anderen Oliver Kleps, „der in der Defensive hervorragend arbeitete und mit seinen Dreierwürfen immer gefährlich war.“

Im ersten Viertel kamen das Duo und die anderen Spieler des FTSV Jahn Brinkum jedoch noch nicht wirklich zum Zuge. Es sei in der Anfangsphase ein leichtes Abtasten beider Mannschaft gewesen, berichtete Weyd. „Keiner wollte und konnte richtig.“ Die Gäste bekamen noch keinen Zugriff, machten in der Offensive aber ihre Punkte – 15:15 nach zehn Minuten. Im zweiten Durchgang ließen die Brinkumer in der Defensive dann nur noch wenig anbrennen, insgesamt nur vier Zähler verbuchten die Hausherren bis zur Pause. Die Weyd-Schützlinge dagegen fanden immer besser in die Begegnung und setzten sich leicht ab. „Der Gegner hat sich auch extrem viele Fehler dann geleistet“, erzählte der Übungsleiter.

Zwei Gastspieler im Training

Und das setzte sich dann auch in der zweiten Hälfte fort. Vor allem Buß und Kleps trumpften nun groß auf. Nach und nach zog Brinkum immer mehr davon. „Damit haben wir ihre Motivation dann auch gebrochen“, meinte Weyd, der zwar keine Glanzleistung seiner Truppe, aber eine souveräne Vorstellung mitansehen durfte. Und so erlaubte es sich der Coach sogar, den Leistungsträgern im letzten Viertel eine Verschnaufpause zu gönnen. So wirklich wollten die Gastgeber dann auch nicht mehr, sodass die Brinkumer einen ungefährdeten Sieg einfuhren. Nicht nur der Erfolg zeigt, dass es langsam wieder bergauf geht beim FTSV Jahn. Auch im Training seien wieder mehrere Spieler dabei gewesen, sagte Weyd. „Darunter waren auch zwei Gastspieler, die sich uns in der kommenden Saison vielleicht anschließen wollen.“

FTSV Jahn Brinkum: Buß (4 Punkte), Gerdes (4), Hellmuth (14), Karwelies (7), Kattau, Kleps (13/2 Dreier), N. Weyd (11/2).