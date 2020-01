Brinkum. War das der Schritt, den sich Mario Müller und Jonas Klucken, Chef- und Co-Trainer der Bezirksoberliga-Basketballerinnen des FTSV Jahn Brinkum, so erhofft hatten? Klucken jedenfalls zeigte sich nach dem klaren 70:42 (22:13)-Triumph im Heimspiel über die Uelzen Baskets äußerst zufrieden. Er habe das Gefühl, es hätte „Klick“ gemacht bei vielen Spielerinnen. Vor allem der Auftritt in der zweiten Hälfte war imposant. „Es war mit Abstand das stärkste Spiel, das ich von den Mädels gesehen habe. Ich war schwer begeistert“, war Klucken beeindruckt von dem, was seine Spielerinnen boten.

Defensiv agierte Brinkum über die volle Distanz äußerst konzentriert, offensiv tat sich der FTSV zunächst schwer, erwachte aber nach dem Seitenwechsel komplett und zeigte die Konsequenz, die in den ersten beiden Vierteln noch gefehlt hatte. Die Eins-gegen-eins- oder gar Eins-gegen-null-Situationen, die das Team zuvor etliche Male ungenutzt gelassen hatte, spielte es nun entschlossen zu Ende, münzte sie in Korberfolge um und setzte sich Punkt um Punkt von den Gästen ab. Irgendwann fielen selbst die wilderen Würfe.

Brinkum entwickelte im Laufe der Begegnung jede Menge Selbstvertrauen und spielte auch die Systeme bis zum Schluss durch oder lief Fastbreaks. Uelzen hatte kaum etwas entgegenzusetzen. Alle Spielerinnen im FTSV-Aufgebot steuerten Punkte zum höchsten Saisonsieg bei, auch Kiara Lena Jäschke, eine Nachwuchsspielerin aus der U18. „Sie war sofort integriert. Körperlich fehlt natürlich manchmal noch etwas, aber sie hat das mit Kampfgeist wieder wettgemacht“, freute sich Klucken. Ganz stark war auch der Auftritt von Alena Bock. „Sie hat jeden Wurf getroffen“, schwärmte der Co-Trainer. Bock ragte aus einem insgesamt guten Team noch ein Stück weit heraus.

„Das Spiel macht Hoffnung für die Zukunft“, blickte Klucken bereits gespannt voraus. Der kommende Gegner, Spitzenreiter Basketball Lesum-Vegesack, sei ein ganz anderes Kaliber als Uelzen, doch auch in diesem Spiel wolle man sich nicht verstecken.

FTSV Jahn Brinkum: Al. Bock (14 Punkte), An. Bock (2), Drente (12), Jäschke (4), Lohse (3), Lücke (16), Rohlfs (4), Schulz (11), Zimmer (4).