Die Brinkumer um Timon Brudna verloren in Stade klar. (UDO MEISSNER)

Stade/Brinkum. Diese Auswärtsfahrt hat sich für die Basketballer des FTSV Jahn Brinkum nicht gelohnt: Beim VfL Stade III unterlag das Bezirksliga-Schlusslicht mit 45:79 (25:36) und muss weiter auf den zweiten Saisonerfolg warten.

Die Brinkumer konnten sich nach dem Spiel nichts vorwerfen. Die Niederlage sah angesichts von 34 Punkten Differenz zwischen beiden Mannschaften zwar deutlich aus, doch sie war zu erklären: Die Gäste konnten nur auf sechs Akteure zurückgreifen. „Eigentlich nur fünfeinhalb“, sagte Brinkums Michael Valentine, der krankheitsbedingt gar nicht hätte spielen sollen. Dennoch fuhr er mit nach Stade, um seinen Mannschaftskollegen ein paar kurze Erholungspausen zu ermöglichen.

Schlechter hätten die personellen Vorzeichen also kaum sein können. Doch dieser Misere trotzten die Brinkumer vor allem in der ersten Halbzeit. „Wir haben über weite Strecken wirklich ein gutes Spiel gemacht. Wir haben mitgehalten und gut verteidigt“, war Valentine mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. In den ersten beiden Vierteln konnten die Gäste auch noch Schritt halten mit den favorisierten Gastgebern. Zur Pause war mit dem 25:36-Rückstand noch nichts verloren für sie.

Nach dem Seitenwechsel machten sich dann allerdings die fehlenden Wechselmöglichkeiten auf Brinkumer Seite bemerkbar. „Wir waren einfach platt“, erkannte Valentine. Die Folgen waren unübersehbar: „Wenn man durchspielt, lässt irgendwann zunächst die Kraft und dann auch die Konzentration nach.“ Die Fehler der Brinkumer häuften sich, die Gäste kamen mit zunehmender Spielzeit oft einen Schritt zu spät. Das nutzten die Stader, die gleich elf Drei-Punkte-Würfe verwandelten, um sich entscheidend abzusetzen. Über eine 59:34-Führung nach dem dritten Viertel zogen sie im Schlussabschnitt noch weiter davon.

FTSV Jahn Brinkum: Bielski (17/2), Mielke (13), Esfeld (9), Degenhardt (4), Brudna (2), Valentine.