Brinkum. Einfach eine Nummer zu stark: Eine Halbzeit lang hielten die Damen des FTSV Jahn Brinkum ordentlich dagegen, doch mit fortlaufender Zeit ging den Schützlingen von Trainer Mario Müller die Puste aus. So mussten sich die Brinkumerinnen ihrem Gast Basketball Lesum/Vegesack in der Bezirksoberliga deutlich mit 41:83 (26:38) geschlagen geben. „Bis zum letzten Viertel haben wir es nicht schlecht gemacht. Doch dann haben uns die Kräfte verlassen“, resümierte Müller.

Der Plan des Übungsleiters, den Favoriten so lange wie möglich zu ärgern, ging erst einmal auf. Denn die Brinkumerinnen verteidigten sehr engagiert, klebten an ihren Gegenspielerinnen. Und auch in der Offensive setzten sich die Hausherrinnen immer wieder durch. „Wir haben geduldig gespielt, den Ball ordentlich laufen lassen“, lobte Müller seine Truppe. Der FTSV Jahn Brinkum ging bis an seine Grenzen, dennoch führten die Gäste nach dem ersten Viertel mit 17:10.

Im zweiten Viertel das gleiche Bild: Der Spitzenreiter Lesum/Vegesack dominierte das Geschehen auf dem Parkett, hatte aber Mühe, sich weiter abzusetzen. Eben weil die Gastgeberinnen sich nicht abschütteln ließen. Und in der Offensive weiter fleißig punkteten. „Wir haben immer die freie Mitspielerin gefunden und auch von außen viel getroffen. Immer wieder haben wir uns eine aussichtsreiche Wurfposition erarbeitet“, betonte Müller. Aber auch die Gäste schalteten keinen Gang herunter, eilten bis zur Pause auf 38:26 davon.

Keine Power mehr

Und genau weil der FTSV Jahn Brinkum im ersten Durchgang so viel investiert hatte, ging im zweiten Abschnitt nicht mehr so viel zusammen. „Die Luft ist uns ausgegangen“, meinte Müller, der mitansehen musste, wie Lesum/Vegesack immer mehr davonzog. „Sie besitzen eben eine enorme individuelle Qualität, die sie dann auch ausgespielt haben“, so Brinkums Coach. Und so konnte der Primus in den letzten vier Minuten das Ergebnis noch gewaltig in die Höhe schrauben bis zu einem Endstand von 83:41. „Wir hatten einfach keine Power mehr, um noch dagegenzuhalten“, gab Müller zu, der dennoch mit der Performance seiner Mädels zufrieden war. „Trotz der hohen Niederlage waren einige gute Ansätze dabei. Im Vergleich zum Hinspiel haben wir uns gebessert.“

FTSV Jahn Brinkum: Al. Bock (2 Punkte), An. Bock, Drente (2), Lohse (5/1 Dreier), Lücke (14), Riesenbeck, Rohlfs (8), Schulz (8), Weyd (2), Zimmer.