Bremen. Die Basketballer vom FTSV Jahn Brinkum haben am letzten Spieltag der Bezirksliga Nord mit dem 69:51 (31:25)-Erfolg gegen den TSV Osterholz-Tenever einen positiven Abschluss geschafft. Nachdem die Mannschaft um FTSV-Trainer Lothar Weyd das umkämpfte Hinspiel noch verloren hatte, zeigten seine Mannen und auch die Gegner in dieser Partie ein anderes Gesicht. „Beide Mannschaften waren sehr zivilisiert und fair. Außerdem hatten die Schiedsrichter das Geschehen super im Griff“, lobte Weyd die Leistung der Unparteiischen. Dazu machte der FTSV-Coach in diesem Spiel eine besonders positive Beobachtung: „Zum ersten Mal in dieser Saison sind wir im gesamten Spiel nicht eingebrochen.“ Außerdem gerieten die Brinkumer nicht einmal in Rückstand. OT hätte lediglich einmal den Ausgleich geschafft. Doch den Abschlusssieg ließen sich die Gäste aus Brinkum bis zum Schluss nicht mehr nehmen.

FTSV Jahn Brinkum: Hellmuth (16 Punkte), Weber (13/3 Dreier), Kleps (8), Karwelies (7), Boyce (6),Bielski, Schmidt (6), (5), Blume (4), Buß (4), Kattau, Krüger